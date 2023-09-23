«موسم التقلبات الحادة والسريعة»|الأرصاد تفجر مفاجأة لأول مرة عن خريف 2023..ماذا سيحدث؟

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن التغيرات المناخية تؤثر على كافة الفصول من ناحية الظواهر الجوية الخاصة بكل فصل، متابعًا أن بعض الفصول بدأت أن تشهد ظواهر جوية جديدة مثل هطول المطر في فصل الصيف.



وأضاف “شاهين” خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر2”، اليوم السبت، أن الخريف يعتبر فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، كما يتميز بأن درجات الحرارة فيه أفضل من باقي الفصول الأخرى.



تنبؤات الأرصاد لـ خريف 2023



وتابع مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر أن بداية فصل الخريف من اليوم ويستمر لمدة 3 شهور حتى يوم الأربعاء 20 ديسمبر، موضحًا أن النصف الأول من فصل الخريف يأخذ من خصائص فصل الصيف أما النصف تاني مع منتصف شهر أكتوبر تبدأ التقلبات الجوية العنيفة، لافتًا إلى أن التنبؤات هذا العام تقول إن معدل سقوط الأمطار سيكون أعلى من المعدل الطبيعي.