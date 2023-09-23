الأرصاد: نشاط في حركة الرياح خلال المساء يلطف الأجواء.. شاهد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



قالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، إن اليوم متوقع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء والذي يعمل على تلطيف الأجواء، موضحة أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبها ظاهرة الشبورة المائية.



شبورة مائية ونشاط بالرياح



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية بدأت كثافتها تزيد وذلك مع انخفاض درجات الحرارة، حيث تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية وذلك على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية خلال ساعات الليل المتأخر والصابح الباكر، ومتوقع استمرارها على مدار هذا الأسبوع.



وأكدت أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والقيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر، بجانب المنتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد، بينما تسود أجواء لطيفة تمامًا خلال فترة الليل.