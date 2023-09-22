ظاهرتان جويتان|مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يامصر" المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية"، إن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية مازالت مستمرة، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة في فترة الصباح الباكر؛ والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس مما يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل نسب الرطوبة.



طقس اليوم الجمعة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل ما بين الـ32 و33 درجة مئوية، لافتة إلى أنه مع فترة الظهيرة وزيادة شدة الإشعاع الشمسي تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد، بينما تسود أجواء لطيفة تمامًا خلال فترة الليل.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم متوقع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء والذي يعمل على تلطيف الأجواء، موضحة أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبها ظاهرة الشبورة المائية.