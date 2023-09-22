ساعات فارقة| ماذا يحدث في الطقس بداية من السبت 23 سبتمبر ؟

شهد المناخ خلال الفترة الماضية حالة من التغيرات أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في عدد من الدول وظهور بعض الكوارث الطبيعية في الدول الأخرى.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت غانم خلال تصريحات تليفزيونية، إن البلاد تشهد حاليًا استقرارًا في الأحوال الجوية وتحسنًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، على الأقل حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت أن مصر تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

كتل هوائية

وأوضحت أن أغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على مصر قادمة من جنوب أوروبا مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، إذ تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة أقل مقارنة بالأيام الماضية، إذ يعمل المنخفض الجوي على توزيع الرطوبة في عمود الهواء ككل.

تحذير من طقس الخريف

وأشارت "غانم" إلى أن فصل الخريف يبدأ يوم السبت المقبل 23 سبتمبر الحالي، موضحة أن الخريف يشهد تقلبات حادة وسريعة، إذ يمكن أن ترتفع درجات الحرارة، خاصة خلال النصف الأول من الفصل.

الطقس

وبينت أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة خلال خريف هذا العام بأعلى من المعدل الطبيعي، إضافة إلى إمكانية وجود سيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وبعض المناطق بجنوب الصعيد، نتيجة منخفض السودان الموسمي.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 32

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 15 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 28.