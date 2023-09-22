يشاركني فنان كوميدي .. إياد نصار يكشف تفاصيل فيلم "من أيام الجيزة"

كشف الفنان إياد نصار عن تفاصيل فيلمه الجديد "من أيام الجيزة"، وأكد أنه سيشارك في البطولة كوميديان.

وصرح إياد نصار في مقابلته مع برنامج "on set" على قناة "on e" قائلاً: "الفيلم ليس فيلمًا كوميديًا من ناحيتي، أنا أقوم بشخصية غير كوميدية، والشخصية التي أقوم بها تأتي بتركيبة مختلفة".

وأوضح نصار قائلاً: "العمل يجمعني كممثل مع كوميديان آخر، ونحن في مرحلة التفاوض حاليًا، والتركيبة التي نسعى إلى تحقيقها في الفيلم ليست قصة حب، بل الفيلم يدور حول صداقة اثنين من أيام الجيزة، وهذا هو سبب اختيار اسم الفيلم "من أيام الجيزة".