عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يشاركني فنان كوميدي .. إياد نصار يكشف تفاصيل فيلم "من أيام الجيزة"

صدى البلد

كشف الفنان إياد نصار عن تفاصيل فيلمه الجديد "من أيام الجيزة"، وأكد أنه سيشارك في البطولة كوميديان.

وصرح إياد نصار في مقابلته مع برنامج "on set" على قناة "on e" قائلاً: "الفيلم ليس فيلمًا كوميديًا من ناحيتي، أنا أقوم بشخصية غير كوميدية، والشخصية التي أقوم بها تأتي بتركيبة مختلفة".

وأوضح نصار قائلاً: "العمل يجمعني كممثل مع كوميديان آخر، ونحن في مرحلة التفاوض حاليًا، والتركيبة التي نسعى إلى تحقيقها في الفيلم ليست قصة حب، بل الفيلم يدور حول صداقة اثنين من أيام الجيزة، وهذا هو سبب اختيار اسم الفيلم "من أيام الجيزة".

قناة on e أيام الجيزة ON E on set الفنان إياد نصار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

ترشيحاتنا

حدث ليلا | الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل بدء الخريف .. شكري يحذر إسرائيل من دخول دائرة العنف .. الأهلي يوجه رسالة عاجلة لجماهيره .. البرهان يطالب بتصنيف الدعم السريع بـإرهابية

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

رئيس مجلس السيادة بالسودان يطالب المجتمع الدولي بتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية

انخفاض هائل في سعر النفط عالميًا .. تفاصيل

شاهد.. نجم دفاع الأهلي يوجّه رسالة شديدة اللهجة لفريق الوداد المغربي|ماذا قال؟

دعاء يوم الجمعة لطرد الشيطان من المنزل .. احرص عليه طوال اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواطن يفتح غطاء سيارته ليصاب بصدمة .. لن تتوقع ماذا وجد؟

بعد الطيور والخنازير.. ما لا تعرفه عن «أنفلونزا الرجال»| مرض أم تمارض؟

بمئوية ميلاده|ننشر تفاصيل أول لقاء بين «هيكل» ومبارك وسبب خلافه مع السادات

لافتة تعد الأولى من نوعها تكريما للنساء المحجبات في بريطانيا ..لن تتوقع ماهي؟!

فيديو

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ