إياد نصار مقدم الحفل.. التعليم العالى تطلق استراتيجية السياحة التعليمية في مصر

انطلقت منذ قليل، فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، بحضور عدد من الوزراء حيث يقوم بتقديم مؤتمر الانطلاق الفنان إياد نصار .

وتعقد اليوم فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والنقل والطيران المدني استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية



وذلك بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.

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