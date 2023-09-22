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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يستحق ركلة جزاء |جريشة يصدم جماهير الزمالك

صدى البلد

أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي، أن الجولة الأولى شهدت تميز من جانب كلًا من محمد عادل حكم لقاء الأهلي والمصري، ومحمد العتباني الذي أدار موقعة سموحة والجونة واحتسب ركلتي جزاء صحيحتين.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك أمور إيجابية في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، ومحمود بسيوني حكم لقاء الزمالك وبيراميدز قدم مباراة جيدة ومعظم البطاقات صحيحة وكذلك طرد محمود علاء".

وأضاف: "اختلف مع بسيوني في حالة واحدة، بعدما تدخل محمود علاء بقوة بالقدم مع لاعب بيراميدز، ولحظة التصادم كانت على خط المرمى، ويستحق بيراميدز ركلة جزاء، وكان من الصعب احتسابها، ولذلك هي لعبة تخص تقنية الفار، وهي مؤثرة في نتيجة اللقاء، لأنها لعبة ركلة جزاء صحيحة".

وواصل: "هدف عبدالله السعيد من فاول صحيح، ورمضان صبحي لم يكن متسلل، واللعبة الوحيدة كانت باحتكاك محمود علاء مع مهاجم بيراميدز وكان يستحق الفريق السماوي ركلة جزاء، وعدم تدخل الفار كان نقطة الخلاف في هذه المواجهة".

وزاد: "لعبة ركلة جزاء الغير محتسبة كانت صعبة على حكم الساحة، وهي لعبة تخص الفار، والذي لم يحتسبها، وهذا هو خطأ الأسبوع الوحيد".

الأهلى الدوري الممتاز برنامج بوكس تو بوكس بوكس تو بوكس جهاد جريشة والمصري يكن

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