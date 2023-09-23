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3 ظواهر جوية|مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم السبت بداية فصل الخريف، حيث متوقع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل من درجة لـ درجتين ومستمر على مدار أيام الأسبوع المقبل.

وأشارت “غانم”خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية"، إلى أن اليوم تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يساعد على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وخاصة فترة الظهيرة، حيث تسجل العظمى اليوم 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.
 

طقس اليوم السبت

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد، بينما تسود أجواء لطيفة تمامًا خلال فترة الليل.
 
ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم متوقع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء والذي يعمل على تلطيف الأجواء، موضحة أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبها ظاهرة الشبورة المائية.

وأكدت أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والقيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر، بجانب المنتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

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