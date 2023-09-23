غموض حول السبب.. وفاة لاعبة كرة قدم إنجليزية بعمر 27 عاما

عرضت فضائية العربية تقريرًا عن تفاصيل الصدمة التي أصابت أوساط كرة القدم الإنجليزية، وذلك بعد الإعلان عن وفاة مفاجئة للاعبة نادي شيفيلد يونايتد وهي الشابة مادي كيوزاك بعمر 27 عاما.



فيما قال الرئيس التنفيذي للنادي إن هذه أخبار مفجعة للجميع في النادي، كان لمادي موقع فريد من نوعه في الفريق، شخصيتها واحترافها جعلاها مصدر فخر لعائلتها، معقبًا: “سنفتقدها بكل أسف”.



وكانت كيوزاك أقدم لاعبة في قائمة فريق السيدات، دفع الغموض الذي لف الإعلان عن وفاتها جماهير النادي للمطالبة بمعرفة ما حصل للشابة التي كانت تتمتع بصحة جيدة.

