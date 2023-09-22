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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس فيفا يشيد بتطور كرة القدم في رواندا

صدى البلد

أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخطط رواندا في التطور والتقدم بمجال كرة القدم، وهو ما لمسه خلال استضافة البلاد لكونجرس الفيفا.

وقال إنفانتينو إنه حرص على لقاء بول كاجامي رئيس دولة رواندا بنيويورك على هامش حضوره أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة وناقش معه نمو كرة القدم في بلاده.

وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على مواصلة التعاون المثمر في المستقبل ، وتابع :"لقد كانت رواندا مضيفة رائعة لكونجرس الفيفا في وقت سابق من هذا العام، وكان الرئيس كاجامي وحكومته والاتحاد الرواندي لكرة القدم متواجدين".

وقال :"تعاونوا بشكل جيد، ويعملون معنا جنبًا إلى جنب ويبذلون الكثير من الوقت والجهد للمضي قدمًا برياضتنا في البلاد، هناك شغف وحب لكرة القدم على كافة مستويات المجتمع في هذا البلد، وقد اتفقت مع رئيس رواندا على الاستمرار في منح الفتيات والفتيان في البلاد الفرصة لممارسة التدريبات والتعليم من خلال اللعبة الجميلة".

 

جياني انفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم بمجال كرة القدم فيفا بول كاجامى

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