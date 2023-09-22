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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل نتعرض لموجة حارة في أول أيام خريف 2023؟..الأرصاد تُعلن مفاجأة جديدة

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا السبت بداية فصل الخريف، حيث متوقع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل من درجة لـ درجتين ومستمر على مدار أيام الأسبوع المقبل.
 

ولفتت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إلى أن الأسبوع المقبل يسجل درجات أعلى من الأسبوع الماضي، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى مابين الـ 33 والـ 34 درجة مئوية.

وأكدت أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والقيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر، بجانب المنتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

طقس اليوم الجمعة

وأشارت إلى أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية مازالت مستمرة، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة في فترة الصباح الباكر؛ والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس مما يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل نسب الرطوبة.
 

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل ما بين الـ32 و33 درجة مئوية، لافتة إلى أنه مع فترة الظهيرة وزيادة شدة الإشعاع الشمسي تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد، بينما تسود أجواء لطيفة تمامًا خلال فترة الليل.
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم متوقع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء والذي يعمل على تلطيف الأجواء، موضحة أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبها ظاهرة الشبورة المائية.

 

 

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