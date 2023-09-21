مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

تعد بيانات هيئة الأرصاد الجوية في الفترة الحالية، واحدة من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المصريين، في ضوء رصد قطاع كبير حالة الطقس في الوقت الحالي مع اقتراب انتهاء فصل الصيف بشكل رسمي داخل جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية، والتوقعات العديدة حول إمكانية ظهور عاصفة التنين في مصر، وهو ما لم يتم تأكيده أو نفيه من قبل الهيئة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن مفاجآت قوية بشأن حالة الطقس في الأيام المقبلة، مع انتهاء فصل الصيف، وبداية جديدة في فصل الخريف خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب من الجميع حول حالة الطقس في الفترة المقبلة.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تعتبر في المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة المصرية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، في طبقات الجو العليا، وأن هذا سيقلل نسبة الرطوبة.

ولفتت إلي أن فترة الإجازة اليوم وغدًا ستكون الأحوال الجوية مستقرة، وعلى المواطنين الاستمتاع بالجو، وأن من يريد الذهاب لأي مكان للفسحة فالجو مميز، وأن فرص الأمطار اختفت تمامًا خلال الأيام المقبلة.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البداية الرسمية لفصل الخريف ستكون يوم السبت 23 سبتمبر، والذى سيستمر معنا قرابة الثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن فصل الخريف من الفصول الانتقالية، ما يعني أنه في النصف الأول منه سيحدث اعتدال فى درجات الحرارة، ولكن سيكون هناك ارتفاع فى بعض الأيام.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، إنه مع النصف الثاني منه سنجد معظم الأيام يوجد بها انخفاض فى درجات الحرارة، موضحة أن فصل الخريف من أجمل فصول العام بسبب اعتدال درجات الحرارة.

وحذرت أن فصل الخريف هذا الموسم قد يشهد بعض حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتقلبات الجوية، لافتة إلى أنه موسم الأمطار والسيول على محافظات الجنوب أو سلاسل جبال البحر الأحمر أو سيناء، نتيجة وجود منخفض السودان الموسمي، يصاحبه منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، ما يعمل على حالة من عدم الاستقرار، معقبة: “من المتوقع هذا العام أن تكون كميات الأمطار أعلى من الأعوام الماضية، ومن المتوقع أن حالات عدم الاستقرار من الممكن أن تكون أكثر عمقا فى الأحوال الجوية”.