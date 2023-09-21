أكثر تطرفا.. الأرصاد تصدم المصريين قبل بداية فصل الخريف 2023

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البداية الرسمية لفصل الخريف ستكون يوم السبت 23 سبتمبر، والذى سيستمر معنا قرابة الثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن فصل الخريف من الفصول الانتقالية، ما يعني أنه في النصف الأول منه سيحدث اعتدال فى درجات الحرارة، ولكن سيكون هناك ارتفاع فى بعض الأيام.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، إنه مع النصف الثاني منه سنجد معظم الأيام يوجد بها انخفاض فى درجات الحرارة، موضحة أن فصل الخريف من أجمل فصول العام بسبب اعتدال درجات الحرارة.

وأضافت أن فصل الخرف يشهد بعض حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، لافتة إلى أنه موسم الأمطار والسيول على محافظات الجنوب أو سلاسل جبال البحر الأحمر أو سيناء، نتيجة وجود منخفض السودان الموسمي، يصاحبه منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، ما يعمل على حالة من عدم الاستقرار، معقبة: “من المتوقع هذا العام أن تكون كميات الأمطار أعلى من الأعوام الماضية، ومن المتوقع أن حالات عدم الاستقرار من الممكن أن تكون أكثر عمقا فى الأحوال الجوية”.