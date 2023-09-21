نشاط للرياح ليلا.. الأرصاد تبشر بتحسن كبير في الطقس| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الخميس يشهد استقرارا في الأحوال الجوية وتحسنًا كبيرًا في قيم الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن استمرار الانخفاض الطفيف في قيم الحرارة وهي في المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، قائلة “مع تقدم ساعات النهار ودخولنا في فترة الظهيرة ووجود شدة في الإشعاع الشمسي نشعر بالأجواء الحارة على المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد،وأجواء شديدة الحرارة على جنوبي الصعيد وسيناء، وإحساسنا بقيم الحرارة سيكون أقل من الأيام الماضية”.

الأرصاد: يؤثر علينا امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه مازال يؤثر علينا امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة في فترة الصباح، حيث تحجب جزءً من أشعة الشمس وتلطف الأجواء على نحو كبير.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: أن يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة ليلا، ومع غياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض في قيم الحرارة، لافتة إلى أن يزداد الشعور بإنخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الصغرى بدأت تنخفض تكون 23 درجة مئوية في شمال البلاد، وفي فترة الليل يحدث نشاط نسبي للرياح يقلل الإحساس بنسب الرطوبة ويساعد على إحساسنا بانخفاض قيم الحرارة.