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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آخر يومين في الصيف.. أجواء حارة على البلاد من القاهرة للصعيد

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، هو نهاية فصل الصيف، رسميا، بعد استمراره ثلاثة أشهر شهدت البلاد خلالها موجات شديدة الحرارة متقطعة على مدار الأسابيع المختلفة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: إن حالة الطقس على البلاد، تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بالتزامن مع آخر يومين في فصل الصيف، اليوم الخميس وغدا الجمعة، على كافة أنحاء البلاد، متوقع استمرارها حتى منتصف الأسبوع القادم، حيث تسجل العظمى على القاهرة 35 درجة وعلى الصعيد إلى 42 درجة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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ويبقى الطقس لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس خلال الأيام القادمة، ظهور للسحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وتبدأ نسب الرطوبة أيضا، في الانخفاض ليلا على أغلب  أنحاء البلاد مما يزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ويشهد الطقس نشاط شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد الطقس على البلاد خلال الأيام القادمة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 32 إلى 35 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 29 إلى 31 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 36 إلى 39 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 38 إلى 42 درجة

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