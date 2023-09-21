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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استمتعوا بالإجازة.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تعتبر في المعدلات الطبيعية في مثل التوقيت من العام.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة المصرية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، في طبقات الجو العليا، وأن هذا سيقلل نسبة الرطوبة.

ولفتت إلي أن فترة الإجازة اليوم وغدًا ستكون الأحوال الجوية مستقرة، وعلى المواطنين الاستمتاع بالجو، وأن من يريد الذهاب لأي مكان للفسحة فالجو مميز، وأن فرص الأمطار اختفت تمامًا خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن  البلاد من يوم السبت سيكون بها ارتفاع في درجات الحرارة، بدرجة أو درجتين، وأنه لنهاية الأسبوع سيكون هناك استقرار.

 درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس 21-9-2023:
العظمى الصغرى
القاهرة 32 24
العاصمة الإدارية 32 24
6 أكتوبر 33 23
بنهــــا 32 24
دمنهور 31 24
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 31 23
المنصورة 32 23
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 24
دمياط 31 25
بورسعيد 30 25
الإسماعيلية 33 22
السويس 33 23
العريش 31 24
رفح 30 25
رأس سدر 33 24
نخل 32 18
كاترين 30 15
الطور 33 25
طابا 33 25
شرم الشيخ 36 26
الإسكندرية 29 23
العلمين الجديدة 28 22
مطروح 29 22
السلوم 29 20
سيوة 32 19
رأس غارب 35 25
الغردقة 35 26
سفاجا 36 26
مرسى علم 36 27
شلاتين 36 26
حلايب 32 27
أبو رماد 34 28
رأس حدربة 32 29
الفيوم 33 24
بني سويف 33 23
المنيا 34 22
أسيوط 35 22
سوهاج 36 23
قنا 38 24
الأقصر 37 24
أسوان 39 25
الوادي الجديد 37 25
أبوسمبل 37 26

 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة منار غانم درجات الحرارة المتوقعة الامطار

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