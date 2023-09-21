عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل للسائقين.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو| فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استقرارا كبيرا في الأحوال الجوية، وهناك انخفاض في درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية.

txt

تأثير الموجات الحرارية على صحة المواطنين أبرز مناقشات هيئة الأرصاد مع وفد الوكالة الأمريكية

txt

الأرصاد: عاصفة التنين انتهت منذ 3 سنوات ونعيش أجواء خريفية مميزة

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة المصرية، إن البلاد تتأثر بـ شبورة، وإن هذه الشبورة تحجب أشعة الشمس في الساعات الصباحية.

وكشفت أن هناك منخفضا جويا في طبقات الجو، تعمل على توزيع الهواء، فالجميع لا يشعر بـ الرطوبة، وأن هذه الفترة ستنخفض الرطوبة.

وأوضحت أن الصغرة في فترة الليل أصبحت تنخفض وتصل لـ 23 و24 درجة، بشمال البلاد، وأن هناك نشاطا نسبيا لـ الرياح، في فترة الليل.

وأشارت إلى أن الساعات الصباحية ستشهد شبورة على الطرق، ولذلك على المواطنين وسائقي السيارات توخي الحذر أثناء السير.

اليوم لا توجد أمطار

ولفتت إلى أنه اليوم لا توجد أمطار، والبحران لا يوجد بهم مشكلات، وأنه من يوم السبت سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

ونوهت إلى أن اليوم هناك نشاط لـ الرياح سرعتها بين 30 لـ 35 كيلو، وغير مثيرة لـ الرمال والأتربة.

 

 درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس 21-9-2023:

العظمى الصغرى
القاهرة 32 24
العاصمة الإدارية 32 24
6 أكتوبر 33 23
بنهــــا 32 24
دمنهور 31 24
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 31 23
المنصورة 32 23
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 24
دمياط 31 25
بورسعيد 30 25
الإسماعيلية 33 22
السويس 33 23
العريش 31 24
رفح 30 25
رأس سدر 33 24
نخل 32 18
كاترين 30 15
الطور 33 25
طابا 33 25
شرم الشيخ 36 26
الإسكندرية 29 23
العلمين الجديدة 28 22
مطروح 29 22
السلوم 29 20
سيوة 32 19
رأس غارب 35 25
الغردقة 35 26
سفاجا 36 26
مرسى علم 36 27
شلاتين 36 26
حلايب 32 27
أبو رماد 34 28
رأس حدربة 32 29
الفيوم 33 24
بني سويف 33 23
المنيا 34 22
أسيوط 35 22
سوهاج 36 23
قنا 38 24
الأقصر 37 24
أسوان 39 25
الوادي الجديد 37 25
أبوسمبل 37 26

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية درجات الحرارة منار غانم امطار شبورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

بعد وصول البصل لـ35 جنيها.. قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السلع فورًا

بعد قرار وقف التصدير.. نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» أسعار البصل المتوقعة

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

ترشيحاتنا

بعد وقف تصديره.. تعرف على أسباب ارتفاع أسعار البصل الفترة الماضية

تخلص من زوجته أمام أخيها.. تفاصيل صادمة في جريمة هزت الشرقية

تحذير عاجل للسائقين.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو| فيديو

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين من بيت لحم

معاش تكافل وكرامة يصل 740 جنيها.. وقبول تظلمات البطاقات المحذوفة.. تفاصيل

عاجل| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كارثة جديدة نهايتها اليوم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي هو مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ