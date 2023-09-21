تحذير عاجل للسائقين.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استقرارا كبيرا في الأحوال الجوية، وهناك انخفاض في درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة المصرية، إن البلاد تتأثر بـ شبورة، وإن هذه الشبورة تحجب أشعة الشمس في الساعات الصباحية.

وكشفت أن هناك منخفضا جويا في طبقات الجو، تعمل على توزيع الهواء، فالجميع لا يشعر بـ الرطوبة، وأن هذه الفترة ستنخفض الرطوبة.

وأوضحت أن الصغرة في فترة الليل أصبحت تنخفض وتصل لـ 23 و24 درجة، بشمال البلاد، وأن هناك نشاطا نسبيا لـ الرياح، في فترة الليل.

وأشارت إلى أن الساعات الصباحية ستشهد شبورة على الطرق، ولذلك على المواطنين وسائقي السيارات توخي الحذر أثناء السير.

اليوم لا توجد أمطار

ولفتت إلى أنه اليوم لا توجد أمطار، والبحران لا يوجد بهم مشكلات، وأنه من يوم السبت سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

ونوهت إلى أن اليوم هناك نشاط لـ الرياح سرعتها بين 30 لـ 35 كيلو، وغير مثيرة لـ الرمال والأتربة.

درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس 21-9-2023:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 24

العاصمة الإدارية 32 24

6 أكتوبر 33 23

بنهــــا 32 24

دمنهور 31 24

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 31 25

بورسعيد 30 25

الإسماعيلية 33 22

السويس 33 23

العريش 31 24

رفح 30 25

رأس سدر 33 24

نخل 32 18

كاترين 30 15

الطور 33 25

طابا 33 25

شرم الشيخ 36 26

الإسكندرية 29 23

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 29 22

السلوم 29 20

سيوة 32 19

رأس غارب 35 25

الغردقة 35 26

سفاجا 36 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 36 26

حلايب 32 27

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 32 29

الفيوم 33 24

بني سويف 33 23

المنيا 34 22

أسيوط 35 22

سوهاج 36 23

قنا 38 24

الأقصر 37 24

أسوان 39 25

الوادي الجديد 37 25

أبوسمبل 37 26