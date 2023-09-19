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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تأثير الموجات الحرارية على صحة المواطنين أبرز مناقشات هيئة الأرصاد مع وفد الوكالة الأمريكية

هيئة الأرصاد الجوية
هيئة الأرصاد الجوية

استضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفدا من الوكالة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي والتي تعد الجهة المسئولة عن إدارة مرفق الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال التنسيق مع جامعة الدول العربية للوقوف علي إمكانيات الدولة المصرية في مجال الأرصاد الجوية والتعرف على مختلف الخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة وبخاصة المرتبطة بمواجهة الموجات الحرارية.

وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني نحو تكثيف التعاون وتعظيم الشراكات مع النظراء الدوليين في مختلف أنشطةالطيران المدني.

تأتي هذه الزيارة في ضوء ما شهده العالم من أزمات وكوارث خلال موسم الصيف الأخير والناتجة من موجات حرارية عنيفة ادت إلى وقوع الكثير من الخسائر خاصة في الأرواح.

وتضمنت الزيارة مناقشات ثنائية دارت بين الجانبين بمشاركة خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية والمتخصصين في مجال الموجات الحرارية وعلاقتها بالصحة العامة، وخلال اللقاء أكدت الهيئة عن وعيها بمدى خطورة مثل هذه الموجات على الصحة العامة للمواطنين وارتباطها الوثيق بعدة مناحي من الحياة والمجتمع مؤكده على اهتمامها بدراسة افضل سبل التعامل مع هذه الموجات خاصة فيما يخص التنبؤ بها قبل حدوثها بفترة كافية وإصدار الإنذار المبكر بشأنها والحرص على وصول هذه الإنذارات للجهات المعنية بالتعامل معها وكذلك كافة المواطنين.

وخلال اللقاء تم استعراض المجهودات التي يقوم بها الطرفين لضمان فاعلية نظم لانذار المبكر الموجه للموجات الحرارية لدى كل منهما كما تم الاتفاق على التعاون في تطوير وتنفيذ الطرق الأكثر فاعلية والإستفادة من التجارب الناجحة لدى كل من الطرفين مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الأرصاد الجوية وقطاع الصحة بالدولة لتعظيم الفائدة العائدة من نظم الانذار المبكر بالموجات الحرارية.

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