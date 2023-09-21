بعد غياب 4 سنوات.. قدوم عاصفة التنين إلى مصر في هذا الموعد

شهدت حالة الطقس خلال الأيام القليلة الماضية تحذيرات عدة و صفارات انذار نتيجة العاصفة دانيال والتي ضربت ليبيا خلال الساعات الماضية والتي خلفت ضحايا ومصابين.

ولم تتوقف التحذيرات حول حالة الطقس خاصة فى ظل التوقعات التي سادت الفترة الماضية حول قدوم عاصفة التنين لمصر بعد غياب 4 سنوات إلا أنه هناك توقعات حول تحسن الحالة الجوية خاصة مع انتهاء فصل الصيف اليوم.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة



وتشهد البلاد انخفاضا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح على بعض المناطق، نتيجة تأثرها بعاصفة دانيال.

أجواء خريفية تحدث خلال ساعات



ويأتي اليوم الخميس آخر يوم فصل الصيف، حيث أنّه من المتوقع أن يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الجو انخفاضا في نسبة الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة، كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

حقيقة تعرض مصر لعواصف جوية

ويسود خلال هذه الفترة حالة من الجدل حول تعرض مصر لعواصف في الأيام القادمة، إلا أن الأرصاد الجوية نفت ذلك حيث أن الأحوال الجوية مستقرة تماما كما أن هناك إستقرار بدرجات الحرارة ليس فقط فى المناطق الساحلية، ولكن فى معظم محافظات الجمهورية.

ويسود طقس أجواء خريفية معتدلة على أغلب الأنحاء، كما تتعرض البلاد لأجواء خريفية ممتعة على شمال البلاد، مع نسيم خفيف يعمل على تلطيف الأجواء، بالإضافة إلى حدوث انخفاض في نسب الرطوبة، يؤدي إلى تقليل الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة اليوم



القاهرة 32 24

العاصمة الإدارية 32 24

6 أكتوبر 33 23

بنهــــا 32 24

دمنهور 31 24

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 31 25

بورسعيد 30 25

الإسماعيلية 33 22

السويس 33 23

العريش 31 24



رفح 30 25

رأس سدر 33 24

نخل 32 18

كاترين 30 15

الطور 33 25

طابا 33 25

شرم الشيخ 36 26

الإسكندرية 29 23

العلمين الجديدة 28 22