عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد غياب 4 سنوات.. قدوم عاصفة التنين إلى مصر في هذا الموعد

عاصفة
عاصفة

شهدت حالة الطقس خلال الأيام القليلة الماضية تحذيرات عدة و صفارات انذار نتيجة العاصفة دانيال والتي ضربت ليبيا خلال الساعات الماضية والتي خلفت ضحايا ومصابين.

txt

استمتعوا بالإجازة.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة

txt

أكثر تطرفا.. الأرصاد تصدم المصريين قبل بداية فصل الخريف 2023

ولم تتوقف التحذيرات حول حالة الطقس خاصة فى ظل التوقعات التي سادت الفترة الماضية حول قدوم عاصفة التنين لمصر بعد غياب 4 سنوات إلا أنه هناك توقعات حول تحسن الحالة الجوية خاصة مع انتهاء فصل الصيف اليوم.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة


وتشهد البلاد انخفاضا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح على بعض المناطق، نتيجة تأثرها بعاصفة دانيال.

أجواء خريفية تحدث خلال ساعات


ويأتي اليوم الخميس آخر يوم فصل الصيف، حيث أنّه من المتوقع أن يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الجو انخفاضا في نسبة الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة، كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

حقيقة تعرض مصر لعواصف جوية

ويسود خلال هذه الفترة حالة من الجدل حول  تعرض مصر لعواصف في الأيام القادمة، إلا أن الأرصاد الجوية نفت ذلك حيث أن الأحوال الجوية مستقرة تماما كما أن هناك إستقرار بدرجات الحرارة ليس فقط فى المناطق الساحلية، ولكن فى معظم محافظات الجمهورية.

ويسود طقس أجواء خريفية معتدلة على أغلب الأنحاء، كما تتعرض البلاد لأجواء خريفية ممتعة على شمال البلاد، مع نسيم خفيف يعمل على تلطيف الأجواء، بالإضافة إلى حدوث انخفاض في نسب الرطوبة، يؤدي إلى تقليل الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة اليوم 


القاهرة 32 24
العاصمة الإدارية 32 24
6 أكتوبر 33 23
بنهــــا 32 24
دمنهور 31 24
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 31 23
المنصورة 32 23
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 24
دمياط 31 25
بورسعيد 30 25
الإسماعيلية 33 22
السويس 33 23
العريش 31 24
 

txt

نشاط للرياح ليلا.. الأرصاد تبشر بتحسن كبير في الطقس| فيديو

txt

أمطار رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

رفح 30 25
رأس سدر 33 24
نخل 32 18
كاترين 30 15
الطور 33 25
طابا 33 25
شرم الشيخ 36 26
الإسكندرية 29 23
العلمين الجديدة 28 22

دانيال العاصفة دانيال آثار العاصفة دانيال أمطار العاصفة دانيال الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

التثبيت أم رفع محدود.. ماذا سيقرر البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والشهادات؟

إوعى حد يتكلم.. شوبير يوجه رسالة صارمة بشأن موديست مهاجم الأهلي الجديد

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يرسل وفدًا لتعزية أسر ضحايا إعصار "دانيال" في بني سويف

يحدث كل 600 عام.. علماء يكشون سببا خطيرا لحدوث العاصفة دانيال بليبيا

ترشيحاتنا

“دمية” في يد نظام فاسد.. مرشح لرئاسة أمريكا يفتح النار على بايدن

القائمة حلال ولا حرام .. الداعية نيفين مختار تحسم الجدل|فيديو

قبل دخول الخريف.. الأرصاد تحذر من سيول وأمطار على هذه المناطق

مفاجأة مدوية.. رئيس النواب الأمريكي يمنع زيلينسكي من إلقاء كلمة بالكونجرس

"خلاص يا هاجر".. انهيار رضوى الشربيني على الهواء|فيديو

دولة عربية تشتري كميات غير مسبوقة من الذهب الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطوائي أم اجتماعي؟.. ما ترآه أولا بصورة الوهم البصري يكشف لك

قرود تتسبب في زعر للسياح والسكان أمام سوبر ماكت بتايلاند ..صور

مبلغ صادم.. سعر فستان كارمن سليمان يثير الجدل| شاهد

من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد| شاهد

فيديو

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ