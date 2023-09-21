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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل دخول الخريف.. الأرصاد تحذر من سيول وأمطار على هذه المناطق

الأرصاد
الأرصاد

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول الخريف.

 

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انخفاض الحرارة في الخريف 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البداية الرسمية لفصل الخريف ستكون يوم السبت 23 سبتمبر، والذى سيستمر معنا قرابة الثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن فصل الخريف من الفصول الانتقالية، ما يعني أنه في النصف الأول منه سيحدث اعتدال فى درجات الحرارة، ولكن سيكون هناك ارتفاع فى بعض الأيام.

 

وقالت الدكتورة منار غانم، في تصريحات تليفزيونية، إنه مع النصف الثاني منه سنجد معظم الأيام يوجد بها انخفاض فى درجات الحرارة، موضحة أن فصل الخريف من أجمل فصول العام بسبب اعتدال درجات الحرارة.

 

وأضافت أن فصل الخريف يشهد بعض حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، لافتة إلى أنه موسم الأمطار والسيول على محافظات الجنوب أو سلاسل جبال البحر الأحمر أو سيناء، نتيجة وجود منخفض السودان الموسمي، يصاحبه منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، ما يعمل على حالة من عدم الاستقرار، معقبة: “من المتوقع هذا العام أن تكون كميات الأمطار أعلى من الأعوام الماضية، ومن المتوقع أن حالات عدم الاستقرار من الممكن أن تكون أكثر عمقا فى الأحوال الجوية”.

 

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الخميس يشهد استقرارا في الأحوال الجوية وتحسنًا كبيرًا في قيم الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن استمرار الانخفاض الطفيف في قيم الحرارة وهي في المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

 

وأضافت “غانم” :" مع تقدم ساعات النهار ودخولنا في فترة الظهيرة ووجود شدة في الإشعاع الشمسي نشعر بالأجواء الحارة على المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد،وأجواء شديدة الحرارة على جنوبي الصعيد وسيناء، وإحساسنا بقيم الحرارة سيكون أقل من الأيام الماضية”.

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه مازال يؤثر علينا امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة في فترة الصباح، حيث تحجب جزءً من أشعة الشمس وتلطف الأجواء على نحو كبير.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: أن يزيد الشعور  بانخفاض درجات الحرارة ليلا، ومع غياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض في قيم الحرارة، لافتة إلى أن يزداد الشعور بإنخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الصغرى بدأت تنخفض تكون 23 درجة مئوية في شمال البلاد، وفي فترة الليل يحدث نشاط نسبي للرياح يقلل الإحساس بنسب الرطوبة ويساعد على إحساسنا بانخفاض قيم الحرارة.

شبورة مائية 

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة المصرية، إن البلاد تتأثر بـ شبورة، وإن هذه الشبورة تحجب أشعة الشمس في الساعات الصباحية.

 

وكشفت أن هناك منخفضا جويا في طبقات الجو، تعمل على توزيع الهواء، فالجميع لا يشعر بـ الرطوبة، وأن هذه الفترة ستنخفض الرطوبة.

 

وأوضحت أن الصغرة في فترة الليل أصبحت تنخفض وتصل لـ 23 و24 درجة، بشمال البلاد، وأن هناك نشاطا نسبيا لـ الرياح، في فترة الليل.

 

وأشارت إلى أن الساعات الصباحية ستشهد شبورة على الطرق، ولذلك على المواطنين وسائقي السيارات توخي الحذر أثناء السير.

 

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