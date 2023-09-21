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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 33

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا /الجمعة/ حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .


وتوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة .


أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 33 24
العاصمة الإدارية 33 24
6 أكتوبر 34 23
بنهـا 33 24
دمنهور 32 24
وادى النطرون 34 23
كفر الشيخ 32 23
المنصورة 33 23
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 34 24
طنطا 33 24
دمياط 32 25 
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 23
العريش 32 24
رفح 31 24
رأس سدر 34 24
نخل 34 18
كاترين 32 16
الطور 33 26
طابا 34 25
شرم الشيخ 36 27
الإسكندرية 30 22
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 29 20
السلوم 31 19
سيوة 32 20
رأس غارب 36 25
الغردقة 37 26
سفاجا 37 26
مرسى علم 38 27
شلاتين 37 27
حلايب 33 27
أبو رماد 35 28 
رأس حدربة 34 29
الفيوم 34 24
بني سويف 34 23
المنيا 34 22
أسيوط 35 23
سوهاج 36 23
قنا 39 25
الأقصر 38 25
أسوان 38 25
الوادى الجديد 38 23
أبوسمبل 37 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 42 28
المدينة 44 32 
الرياض 42 28
المنامة 39 30
أبوظبى 41 31
الدوحة 41 30
الكويت 48 27
دمشق 35 18
بيروت 31 26
عمان 33 30
القدس 31 19
غزة 30 24
بغداد 44 25
مسقط 32 26
صنعاء 27 14
الخرطوم 40 30
طرابلس 36 27 
تونس 32 23
الجزائر 26 18
الرباط 24 13
نواكشوط 35 27

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 30 10
إسطنبول 29 15
إسلام آباد 31 21
نيودلهى 34 27 
جاكرتا 34 24
بكين 27 17
كوالالمبور 30 24
طوكيو 28 22
أثينا 31 19
روما 29 19
باريس 19 10
مدريد 22 11
برلين 21 12
لندن 18 09
مونتريال 22 14
موسكو 25 11
نيويورك 21 16
واشنطن 23 15
أديس أبابا 22 13

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