وزير الخزانة الأمريكي: الصين تخفض مساعداتها لإيران بشكل كبير

خفّضت الصين بشكل كبير مساعداتها لإيران خلال الأيام الماضية وذلك بحسب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

وقال وزير الخزانة الأمريكي في تصريحات له : سمحنا بخروج أكثر من مليار برميل من النفط من مضيق هرمز مقابل صفر برميل لإيران.

واكد وزير الخزانة الأمريكية أن العزل الاقتصادي لإيران ينفذ على مراحل ويشمل العملات المشفرة والطيران والنقل البحري.

كما توقع وزير الخزانة الأمريكي أن تسلّم إيران آخر شحناتها النفطية إلى الصين خلال أسبوعين ، مضيفا : ولن يتبقى لديها شيء.

وأشار سكوت بيسنت إلى أن المتبقي من النفط الإيراني الموجود على متن الناقلات لا يتجاوز 15 مليون برميل، وأن هذا الضغط هو ما يدفع طهران إلى الرغبة في اتفاق.

وقال أيضا : أتوقع أن تُكمل إيران تسليم شحناتها الأخيرة إلى الصين خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكد أن واشنطن تمنع خروج نفط إيراني إضافي، كما رفض المقترح الإيراني بفتح هرمز خلال 7 أيام.

وبيّن أن كميات النفط الخارجة من مضيق هرمز تتراوح بين 15 و22 مليون برميل يومياً ،لافتا إلى أن نحو 20 مليون برميل يومياً كانو ا يخرجون من المضيق قبل الحرب، منها ما بين 1.5 ومليوني برميل من النفط الإيراني.