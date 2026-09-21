وزير الخزانة الأمريكي: بكين منخرطة في خنق طهران اقتصادياً

كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الصين تشارك بشكل فعال في حملة الضغط الاقتصادي التي تقودها واشنطن ضد إيران، مؤكداً أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتباراً من 23 سبتمبر الجاري.

مناقشات إيجابية حول طهران

وقال بيسنت في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، اليوم الاثنين، عقب اختتام محادثات مساء الأحد مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج: "المسؤولون الصينيون منخرطون بشكل كبير في حملة الضغوط الاقتصادية على إيران".

وأوضح أن العقوبات الثانوية ستطال أي جهة تقدم خدمات للطيران الإيراني، مضيفاً: "عندما تهبط طائرة إيرانية في أي مطار، لا يمكنكم تزويدها بالوقود، ولا تقديم خدمات الهبوط لها، ولا بيع تذاكر لها، وإلا فسيتم استبعادكم من النظام المالي القائم على الدولار".

وأشار إلى أن واشنطن تجري مناقشات إيجابية مع السلطات المالية الصينية، بما في ذلك محافظ البنك المركزي بان قونج شنج، بشأن الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

تمهيد لقمة ترامب وشي

وجاءت تصريحات بيسنت قبل أيام من لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، يوم الأربعاء المقبل في قاعدة أندروز الجوية المشتركة، في مستهل زيارة دولة تتضمن اجتماعات ثنائية ومأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض.

وقال بيسنت: "أجرينا للتو لقاء ناجحاً للغاية مع الصينيين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي، واستكملنا ما بدأناه في بكين. أنشأنا مجلس التجارة وبدأنا موضوع الذكاء الاصطناعي".

وتأتي زيارة شي بعد الزيارة الرسمية التي أجراها ترامب إلى بكين في مايو الماضي، والتي أشاد خلالها بالرئيس الصيني ووصفه بأنه "زعيم عظيم ورجل قوي" رغم التوترات بين البلدين.

مجلس تجاري وملف الذكاء الاصطناعي

من جانبه، اقترح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير، الذي رافق بيسنت في نيويورك، إنشاء "مجلس تجاري" كمنتدى يجمع المسؤولين الأمريكيين ونظراءهم الصينيين لتحديد السلع التي يمكن تبادلها بشكل مستدام، مقابل المنتجات التي تندرج تحت فئة التكنولوجيا الحساسة المثيرة للمخاوف الأمنية.

وتكتسب المحادثات المرتقبة بين ترامب وشي أهمية إضافية في ظل التحذيرات المتزايدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي غير المحدود، وهو الملف الذي قلل ترامب من تهديداته الوجودية ووصفها بـ"الخدعة"، في موقف يتماشى مع الرؤية العامة لبكين، بينما أدى التنافس المحتدم على ريادة هذه التقنية وانعدام الثقة المتبادل إلى تأخير المناقشات حول ضمانات ولوائح الذكاء الاصطناعي.

