ظاهرة جوية تضرب بقوة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات الأولى من الخريف

بدء فصل الخريف رسميا بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، إذ كشفت عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات الأولى من الفصل الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.

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حالة الطقس اليوم على القاهرة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم على القاهرة، إذ يتوقع الخبراء اليوم السبت، أن يكون الطقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما قالت إن الطقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

ظاهرة جوية وتحذير عاجل

وكشفت الهيئة في بيانها عن حالة الطقس اليوم، عن الظواهر الجوية والتي تشمل، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية قد تكون كثيفه أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، إذ حذرت الأرصاد الجوية المسافرين والسائقين على هذه الطرق من القيادة بسرعة، بسبب انخفاض الرؤية، وناشدت بضرورة ابتاع تعليمات المرور والقيادة بكل هدوء.

شبورة مائية

وضمن الظواهر الجوية ، تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وكشفت هيئة الأرصاد عن حالتي البحرين ، إذ تكون حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 25

دمنهور 33 25

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 25

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 35 24

نخل 34 18

كاترين 32 16

الطور 33 26

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 22

مطروح 30 20

السلوم 32 19

سيوة 33 20

رأس غارب 36 25

الغردقة 37 26

سفاجا 37 26

مرسى علم 37 27

شلاتين 37 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 36 23

قنا 39 25

الأقصر 40 25

أسوان 40 26

الوادي الجديد 39 24

أبوسمبل 39 25