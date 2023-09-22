عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع انتهاء فصل الصيف.. الأرصاد تعلن تطورات حالة الطقس الأيام المقبلة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

رصدت هيئة الأرصاد الجوية، آخر التطورات بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وذلك في ضوء انتهاء فصل الصيف، ودخول فصل الخريف، وسط ترقب كبير من الجميع حول حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تصريحات هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام القليلة الماضية حول أن الخريف هذا العام سيشهد ظواهر جوية متطرفة.

ونرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز ما جاء في تصريحات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة. 

الأرصاد: ظاهرة المنخفض الجوي تزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة.. فيديو

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أنخفاضا طفيفا  بدرجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وسوف يؤثر  على امتداد المنخفض الجوي بطبقات الجو العليا  والذي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس وانخفاض  درجات الحرارة، مشيرة إلى أن العظمي فى القاهرة الكبري تصل ل 32 درجة مئوية، لافتة إلى أن الطقس منخفض الحرارة على المناطق الشمالية مرتفع على المناطق الجنوبية ولكن أقل حدة من الأيام السابقة.

وأكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري” المذاع على فضائية “المصرية”، أنه سوف يزيد الشعور بأنخفاض درجات الحرارة بسبب الكتل الهوائية على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والتى تزيد من الشعور بأنخفاض ملحوظ فى الجو، وتشهد مناطق شمال وجنوب الصعيد،  وايضا جنوب سيناء، أجواء معتدلة وأرتفاع أقل حدة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترة الظهيرة.

ولفتت إلى انخفاض بدرجات الحرارة خلال فترات الليل خاصة في ساعات الليل المتأخرة وفي فترة الصباح الباكر، وتشهد المناطق الشمالية أجواء معتدلة ومائلة للحرارة في المناطق الجنوبية، ووجود بعض نشاط للرياح في بعض المحافظات يقلل من الإحساس بالرطوبة، كما أن نشاط الرياح يقلل من الشعور بالرطوبة.

أكثر تطرفا.. الأرصاد تصدم المصريين قبل بداية فصل الخريف 2023

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البداية الرسمية لفصل الخريف ستكون يوم السبت 23 سبتمبر، والذى سيستمر معنا قرابة الثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن فصل الخريف من الفصول الانتقالية، ما يعني أنه في النصف الأول منه سيحدث اعتدال فى درجات الحرارة، ولكن سيكون هناك ارتفاع فى بعض الأيام.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، إنه مع النصف الثاني منه سنجد معظم الأيام يوجد بها انخفاض فى درجات الحرارة، موضحة أن فصل الخريف من أجمل فصول العام بسبب اعتدال درجات الحرارة.

وحذرت أن فصل الخريف هذا الموسم قد يشهد بعض حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتقلبات الجوية، لافتة إلى أنه موسم الأمطار والسيول على محافظات الجنوب أو سلاسل جبال البحر الأحمر أو سيناء، نتيجة وجود منخفض السودان الموسمي، يصاحبه منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، ما يعمل على حالة من عدم الاستقرار، معقبة: “من المتوقع هذا العام أن تكون كميات الأمطار أعلى من الأعوام الماضية، ومن المتوقع أن حالات عدم الاستقرار من الممكن أن تكون أكثر عمقا فى الأحوال الجوية، إذ أنه سيكون الخريف الأكثر تطرفا عن الأعوام الماضية”.

الأرصاد فصل الصيف هيئة الأرصاد الجوية الخريف درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

"اهدى يا بني هنعيط"| حكاية جملة اشعلت “خناقة” الزمالك وبيراميدز.. وشيكابالا والشناوي وجها لوجه

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

إحالة الموضوع إلى الانضباط | منشور مثير بسبب أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

اللهم امنحه درجة الصابرين.. منشور مؤثر لابنة الفنان الراحل أشرف مصيلحي

مع انتهاء فصل الصيف.. الأرصاد تعلن تطورات حالة الطقس الأيام المقبلة

الصين تعرض مساعدة سوريا وتطالب الدول برفع العقوبات عنها

مصطفى بكري: على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد جشع التجار

مفاجأة.. حارس مانشستر يونايتد السابق يفكر في الاعتزال

تراجع كبير في أسعار العملات الأجنبية بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تظهر في مرحلة مبكرة.. احذر: علامة على الوجه تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

برتقالي اللون.. إلهام شاهين تثير ضجة بفستانها في الغردقة| شاهد

دراسة صادمة | الرجال عرضة للإصابة بأمراض القلب في هذه الحالة

تنبيه مهم.. التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لهذه الفئات

فيديو

فادي خفاجة يكسر صمته ويرد على منتقدي فيديو تيك توك البذيء.. فيديوجراف

بريطانيا تلقي القبض على جاسوسة روسيا الحسناء.. فيديوجراف

هدايا الرئيس.. 3 زيادات بالمرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

خناقة الزمالك وبيراميدز.. من بدأ بالشتيمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ