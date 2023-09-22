مع انتهاء فصل الصيف.. الأرصاد تعلن تطورات حالة الطقس الأيام المقبلة

رصدت هيئة الأرصاد الجوية، آخر التطورات بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وذلك في ضوء انتهاء فصل الصيف، ودخول فصل الخريف، وسط ترقب كبير من الجميع حول حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تصريحات هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام القليلة الماضية حول أن الخريف هذا العام سيشهد ظواهر جوية متطرفة.

ونرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز ما جاء في تصريحات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أنخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وسوف يؤثر على امتداد المنخفض الجوي بطبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس وانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن العظمي فى القاهرة الكبري تصل ل 32 درجة مئوية، لافتة إلى أن الطقس منخفض الحرارة على المناطق الشمالية مرتفع على المناطق الجنوبية ولكن أقل حدة من الأيام السابقة.

وأكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري” المذاع على فضائية “المصرية”، أنه سوف يزيد الشعور بأنخفاض درجات الحرارة بسبب الكتل الهوائية على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والتى تزيد من الشعور بأنخفاض ملحوظ فى الجو، وتشهد مناطق شمال وجنوب الصعيد، وايضا جنوب سيناء، أجواء معتدلة وأرتفاع أقل حدة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترة الظهيرة.

ولفتت إلى انخفاض بدرجات الحرارة خلال فترات الليل خاصة في ساعات الليل المتأخرة وفي فترة الصباح الباكر، وتشهد المناطق الشمالية أجواء معتدلة ومائلة للحرارة في المناطق الجنوبية، ووجود بعض نشاط للرياح في بعض المحافظات يقلل من الإحساس بالرطوبة، كما أن نشاط الرياح يقلل من الشعور بالرطوبة.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البداية الرسمية لفصل الخريف ستكون يوم السبت 23 سبتمبر، والذى سيستمر معنا قرابة الثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن فصل الخريف من الفصول الانتقالية، ما يعني أنه في النصف الأول منه سيحدث اعتدال فى درجات الحرارة، ولكن سيكون هناك ارتفاع فى بعض الأيام.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، إنه مع النصف الثاني منه سنجد معظم الأيام يوجد بها انخفاض فى درجات الحرارة، موضحة أن فصل الخريف من أجمل فصول العام بسبب اعتدال درجات الحرارة.

وحذرت أن فصل الخريف هذا الموسم قد يشهد بعض حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتقلبات الجوية، لافتة إلى أنه موسم الأمطار والسيول على محافظات الجنوب أو سلاسل جبال البحر الأحمر أو سيناء، نتيجة وجود منخفض السودان الموسمي، يصاحبه منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، ما يعمل على حالة من عدم الاستقرار، معقبة: “من المتوقع هذا العام أن تكون كميات الأمطار أعلى من الأعوام الماضية، ومن المتوقع أن حالات عدم الاستقرار من الممكن أن تكون أكثر عمقا فى الأحوال الجوية، إذ أنه سيكون الخريف الأكثر تطرفا عن الأعوام الماضية”.