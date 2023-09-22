طقس بارد وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد

يترقب جميع المواطنين، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا من خلال تقارير هيئة الأرصاد الجوية.

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، رسميا، بداية فصل الخريف فلكيا في مصر، غدا السبت الموافق 23 سبتمبر، ويستمر 3 أشهر، لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

فصل الخريف

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أن الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

تحذير عاجل

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من زيادة في معدلات سقوط الأمطار، أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية، وفق بحسب توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة، بسبب التغيرات المناخية في جميع أنحاء العالم.

منخفض جوي

وتابعت هيئة الأرصاد أنه "عندما يوجد منخفض جوي شديد البرودة، في طبقات الجو العليا فتتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية، التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية، على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

كما حذرت هيئة الأرصاد أيضا من تأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، في بعض الأحيان بامتداد منخفض السودان الموسمي، الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع خلال فصل الخريف هذا العام، أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن مناخ فصل الخريف يتسم دائما بالاعتدال في درجات الحرارة، لكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام، قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في نصفه الأول.

ومن سمات فصل الخريف أن تكون الشبورة المائية كثيفة وتصل لحد الضباب أحيانًا، وذلك في بعض الأيام من الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة على الطرق القريبة من مناطق زراعية أو مسطحات مائية.

ويعتبر الخريف أجمل فصول السنة من حيث الاعتدال في الأحوال الجوية فتكون درجات الحرارة ما بين حرارة الصيف المرتفعة وبرودة الشتاء.

أهم مميزات الاعتدال الخريفي:

مع حلول فصل الخريف وانتهاء الصيف، تنكسر حدة الحرارة على البلاد، لأول مرة منذ الصيف، بانخفاض ملحوظ تحديدا على مناطق جنوب الصعيد، فتسجل اليوم 38 درجة مئوية، وهو لأول مرة منذ فصل الصيف الذي كانت ترتفع بشكل مستمر وتكسر حاجز 40 و45 درجة في بعض الأحيان.

يتساوى الليل والنهار في معظم الكرة الأرضية ويبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، كما يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

في فصل الخريف تتساقط الأوراق من الأشجار في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تورق الأشجار في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وتبدأ البرودة بشكل تدريجي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تبدأ الحرارة بالارتفاع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

في فصل الخريف، تكون أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء ثم تذهب في حركتها الظاهرية نحو الجنوب بعد الاعتدال، وتغرب الشمس لأول مرة في القطب الشمالي بعد أن كانت مشرقة لمدة 6 أشهر بينما تشرق لأول مرة في القطب الحنوبي بعد أن كانت غائبة لمدة 6 أشهر، وتبدأ الدوامة القطبية للرياح بالازدياد في النصف الشمالي بينما تضعف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

الأرصاد توضح حالة الطقس غدا أول أيام الخريف



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس السبت حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وتوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 34 23

بنهـا 33 24

دمنهور 32 24

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 23

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 34 24

نخل 34 18

كاترين 32 16

الطور 33 26

طابا 34 25

شرم الشيخ 36 27

الإسكندرية 30 22

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 29 20

السلوم 31 19

سيوة 32 20

رأس غارب 36 25

الغردقة 37 26

سفاجا 37 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 37 27

حلايب 33 27

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 34 29

الفيوم 34 24

بني سويف 34 23

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 36 23

قنا 39 25

الأقصر 38 25

أسوان 38 25

الوادى الجديد 38 23

أبوسمبل 37 25