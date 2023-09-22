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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منخفض جوي.. الأرصاد تعلن عن تحول مفاجئ في طقس الأسبوع المقبل

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مضيفة أن مصر مستمرة في الاستقرار التام في الأحوال الجوية، وتحسن في درجات الحرارة على مختلف محافظات الجمهورية.

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الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا

 

وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية»، في تصريحات تليفزيون، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتة إلى أن هذا المنخفض يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة في فترة الصباح الباكر. 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه السحب تحجب جزءً من أشعة الشمس وتلطف الأجواء بشكل كبير وهو ما يقلل من الإحساس بنسب الرطوبة، مستدركة أن تقليل الإحساس بنسب الرطوبة يجعلنا نشعر بالانخفاض في قيم الحرارة والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية. 

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن في فترة الظهيرة ومع شدة الإشعاع الشمسي، سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية بجنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل 


الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، اكملت أنه مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل يحدث انخفاض في قيم الحرارة نشعر به بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، والصغرى على المناطق الشمالية تكون بين 23 إلى 24 درجة مئوية، والأجواء لطيفة تماما في معظم محافظات الجمهورية.

 

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