بعد عقد قرانه.. عايض يوسف يوجه رسالة حاسمة ويطلب احترام حياته الخاصة

أعلن الفنان السعودي عايض يوسف عقد قرانه رسميًا على فتاة من الكويت، في خطوة احتفل بها مع جمهوره من خلال نشر مجموعة من الصور ومقطع فيديو من مراسم توقيع عقد الزواج.

وأكد في الوقت نفسه رغبته في إبقاء تفاصيل حياته الزوجية بعيدًا عن التداول الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك عايض جمهوره لحظات من مناسبة عقد القران، معلنًا زواجه بكلمات حملت مشاعر الفرح والدعاء، دون الكشف عن هوية زوجته أو تفاصيل تتعلق بها، في إطار حرصه على الحفاظ على خصوصية حياته الشخصية.

وكتب الفنان السعودي في رسالة إعلان الزواج: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله عقد قراني على من اختارها الله شريكةً لعمري، وأسأله سبحانه أن يبارك لنا، ويبارك علينا، ويجمع بيننا في خير»، مضيفًا: «اللهم اجعله عقدًا تُعقد معه سعادتنا، وتبدأ به أجمل أيامنا».

عايض يوسف يشكر جمهوره بعد إعلان زواجه

وفور إعلان عقد قرانه، انهالت التهاني والتبريكات على عايض يوسف من جمهوره وأصدقائه، وهو ما دفعه إلى توجيه رسالة شكر لكل من حرص على تهنئته بهذه المناسبة.

وقال عايض عبر حسابه على «سناب شات» إنه تلقى عددًا كبيرًا من الاتصالات والرسائل، مؤكدًا أنه يجد صعوبة في الرد عليها جميعًا بسبب كثرتها، قبل أن يتوجه بالدعاء لكل من بارك له، متمنيًا الزواج لمن لم يسبق له الزواج.

رسالة حاسمة بشأن حياته الخاصة

وبالتزامن مع احتفاله بعقد قرانه، حرص عايض يوسف على توضيح موقفه من تداول الأخبار المتعلقة بحياته الشخصية، مؤكدًا أن تفاصيل حياته الخاصة لن تكون متاحة للجمهور أو للإعلام.

وأوضح أن قرار الحفاظ على الخصوصية جاء بالاتفاق مع زوجته، مطالبًا الحسابات ومستخدمي مواقع التواصل باحترام هذا القرار وعدم تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بحياتهما الخاصة.

ووجه عايض رسالة مباشرة إلى من قد ينشرون معلومات غير صحيحة عنه، مشددًا على ضرورة التحقق من الأخبار وعدم تداول الشائعات، كما أشار إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يستمر في نشر معلومات وصفها بالكاذبة أو يتجاوز حدود الخصوصية.

وأكد الفنان السعودي أن حياته الخاصة تمثل مساحة شخصية له ولزوجته، وأنه يفضل عدم تحويلها إلى مادة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

عايض يحتفل بعقد قرانه في أول حفل بالرياض

ورغم إعلان زواجه وحرصه على إبعاد حياته الخاصة عن الأضواء، واصل عايض يوسف نشاطه الفني بشكل طبيعي، حيث أحيا أول حفل له في العاصمة الرياض عقب عقد قرانه، بتنظيم من «فوكالي».

وشهد الحفل أجواء احتفالية خاصة، إذ حرص فريق العمل والجمهور على مشاركة الفنان السعودي فرحته بهذه المناسبة، وتم تقديم قالب حلوى له احتفالًا بعقد قرانه، وسط أجواء من التهاني والتبريكات.

كما تزامن الاحتفال مع تقديم أغنية «طاب ليلك يا عريس»، في لفتة احتفالية بمناسبة زواج عايض، فيما نشر حساب «فوكالي» مقطعًا من تلك اللحظات، موجهًا التهنئة للفنان السعودي ومتمنيًا له ولزوجته حياة مليئة بالسعادة.

ويواصل عايض يوسف خلال الفترة الحالية نشاطه الفني، بالتزامن مع بداية مرحلة جديدة في حياته بعد عقد قرانه، مع تأكيده المستمر على رغبته في الفصل بين مشواره الفني وحياته الشخصية والحفاظ على خصوصية أسرته بعيدًا عن الأضواء.