بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة خاصة بعد مرور العاصفة دانيال علي مصر بسلام فضلا عن بداية فصل الخريف وانتهاء فصل الصيف رسميا.

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من المتوقع أن تشهد البلاد تحسنا فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ليسود جو لطيف علي الأنحاء، ولكن هناك بعض المناطق التي تشهد استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين.

ويتزامن اليوم أول أيام فصل الخريف حيث تشهد المحافظات خلال ساعات الليل أجواء لطيفة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومع بداية فصل الخريف ستشهد البلاد ظواهر جوية متقلبة فهناك حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة التي تشهدها بعض المحافظات خلال فصل الخريف، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة لتسجل أقل من 20 مئوية خلال ساعات الليل.

ومن المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة أن تسود الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية قد تكون كثيفه أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.