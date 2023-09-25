بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

يهتم الآلاف بالبحث عن الأرصاد وحالة الطقس اليوم، فضلا عن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية من هيئة الأرصاد الجوية، بالتزامن مع بدايات فصل الخريف الذي بدأ رسميا يوم 23 سبتمبر الجاري، وأنباء عن عاصفة التنين التي تضرب مصر ، والذي نفته الأرصاد تماما.

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حالة الطقس على القاهرة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن القاهرة تشهد طقسا حارا نهارا ، وكذلك الوجه البحري والسواحل الشمالية.

الأرصاد

بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ظاهرة جوية

ومن المتوقع بالنسبة للظواهر الجوية أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، إذ حذر خبراء الأرصاد السائقين من القيادة بسرعة ، وتخفيض السرعات أثناء الشبورة لتفادي الحوادث، مع اتباع تعليمات المرور.

ظاهرة جوية

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الادارية 35 24

6 اكتوبر 36 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 24

وادى النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 23

العريش 32 24

رفح 31 25

رأس سدر 36 23

نخل 36 20

كاترين 33 16

الطور 34 25

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 28

الاسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 30 22

السلوم 30 19

سيوة 37 20

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 27

سفاجا 38 28

مرسى علم 37 27

شلاتين 37 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 21

أسيوط 38 22

سوهاج 38 23

قنا 41 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

الوادى الجديد 40 20

أبوسمبل 40 26

