فرص عمل لأبناء قنا بمشروع محطة الضبعة برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة لابناء محافظة قنا بشركة عاملة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في فرصة عمل حقيقية للمشاركة في أحد أكبر المشروعات القومية لبناء مستقبل الطاقة في مصر...

وأوضحت الوزارة أن المهن المطلوبة تشمل: لحامين، وفورمجية خرسانة، وحدادين مسلح، وفنيي تركيبات، ونقاشين، ومبيضي محارة، وعمال مساعدين.

وتوفر الشركة حزمة من المزايا للعاملين، تتضمن رواتب تبدأ من 14,250 جنيهًا وتصل إلى 40,000 جنيه، مع توفير السكن، ونظام عمل بواقع 26 يومًا مقابل 6 أيام راحة، فضلًا عن التأمين الشامل، والوجبات اليومية، ووسائل الانتقال من وإلى موقع العمل.

وتُجرى الاختبارات وإجراءات التقديم بمقر مديرية العمل بقنا، في الكلاجين – قفط – أمام إدارة مرور قفط، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأحد 18 أكتوبر وحتى الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

كما يتعين على المتقدمين الذين سبق لهم التقدم للوظائف التوجه خلال الفترة نفسها لتسليم أوراق التعيين الخاصة بهم، مع إمكانية الحضور بما يتوافر لديهم من أوراق تعيين، بالإضافة إلى نموذج 111 تأمين صحي وصورة شخصية.

وللاستفسار والتواصل، خصصت الوزارة والشركة الأرقام التالية:

01011900423 – 01010229962 – 01028692447 – 01018690045 – 01040915519 – 01017099989.