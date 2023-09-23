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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاصفة قادمة.. الأرصاد توضح الحقيقة وتحذر من ظاهرة جوية | فيديو

نفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية شائعة العاصفة الجوية التي ستضرب مصر الأيام المقبلة ، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة تشهد استقرار تام بالأحوال الجوية .

وتابعت " غانم " ، عبر اتصال هاتفي لبرنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي " ، أنه لا توجد أيه منخفضات جوية على مدار الأسبوع الجاري ، ويشهد الطقس استقرارا في الأحوال الجوية ، مع وجود ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة عن الأسبوع الماضي .

وأوضحت " غانم " ، أن طقس الأسبوع الجاري حار على السواحل الشمالية والقاهرة وشمال الصعيد ، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ، وتظل فترات الليل منخفضة في درجات الحرارة .

وحذرت " غانم " من كثافة الشبورة المائية على مدار الأسبوع نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي .

الأرصاد توك شو الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية

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