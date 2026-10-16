بحوث الأرز: ارتفاع الأسعار مؤقت.. و25% من المحصول بحوزة المزارعين

شهدت أسعار الأرز الشعير ارتفاعًا خلال الأسبوعين الماضيين بنحو 1000 جنيه للطن، وسط تحركات في السوق مرتبطة بالعرض والطلب وتراجع إقبال المزارعين على البيع مع اقتراب نهاية الموسم. وفي المقابل، أكد مسؤول بمركز البحوث الزراعية أن الزيادة الحالية مؤقتة، مشيرًا إلى استمرار وجود كميات من المحصول لدى المزارعين وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الأرز.

بحوث الأرز تكشف أسباب ارتفاع الأسعار

قال الدكتور بسيوني عبد الرازق، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، إن الارتفاع الأخير في أسعار الأرز الشعير يُعد ارتفاعًا مؤقتًا وتصحيحًا للأسعار، موضحًا أن السوق يخضع لقواعد العرض والطلب.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة «مودرن»، وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن الزيادة الحالية ليست كبيرة، وإنما جاءت نتيجة ارتفاع مؤقت في الطلب من بعض الشركات على نوعية محددة من الأرز، وهي رفيعة الحبة.

وأكد أن الأسعار تختلف وفقًا لنوع الأرز، موضحًا أن الزيادة تركزت في الأرز رفيع الحبة، بينما لا يزال سعر الأرز عريض الحبة مستقرًا.

25% من محصول الأرز لا يزال لدى المزارعين

وأشار رئيس قسم بحوث الأرز إلى أن عدم إقبال المزارعين على البيع خلال الفترة الحالية ساهم في تحركات الأسعار، لافتًا إلى أن السوق يمر بمرحلة نهاية الموسم.

وأوضح أن نحو 30% من محصول الأرز كان متبقيًا لدى المزارعين قبل أيام، قبل أن تتراجع النسبة إلى نحو 25% حاليًا، بما يعني استمرار وجود كميات من المحصول لم تُطرح للبيع بعد.

أسعار الأرز الشعير والأبيض

وكانت أسعار الأرز الشعير قد ارتفعت بنحو 1000 جنيه للطن خلال الأسبوعين الماضيين، ليتراوح سعر الطن حاليًا بين 12.5 ألف و14 ألف جنيه، بحسب النوع.

ويتراوح سعر طن الأرز الأبيض حاليًا بين 24 ألفًا و25 ألف جنيه.

إنتاج مصر من الأرز يتجاوز الاستهلاك المحلي

وأكد عبد الرازق أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز، بفضل جهود قسم بحوث الأرز ومركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة.

وأوضح أن إنتاج مصر من الأرز الشعير يتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن، ينتج عنها بعد عمليات التبييض والتصنيع نحو 4.5 مليون طن من الأرز الأبيض، مقابل استهلاك محلي يُقدر بنحو 3.6 مليون طن سنويًا.

المخزون الاستراتيجي يكفي من 8 إلى 12 شهرًا

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي الآمن من الأرز يتراوح بين 8 و12 شهرًا من الاستهلاك، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي واستمرار وجود كميات من المحصول لدى المزارعين.

وبحسب تصريحات رئيس قسم بحوث الأرز، فإن الزيادة الحالية في الأسعار ترتبط بطلب مؤقت على بعض الأنواع وظروف نهاية الموسم، مع استمرار توافر كميات من المحصول في السوق.