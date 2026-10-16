الزيادة الحالية مؤقتة.. بحوث الأرز يكشف مفاجأة عن الأسعار

وسط تحركات أسعار السلع الغذائية وترقب المواطنين لأي زيادات جديدة، طمأن الدكتور بسيوني عبد الرازق، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، المواطنين بشأن توافر الأرز في الأسواق المصرية.

وأكد رئيس قسم بحوث الأرز، أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من المحصول، وأن الزيادة الحالية في الأسعار مؤقتة وترتبط بآليات العرض والطلب، وليست بالضرورة مؤشرًا على استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

زيادة أسعار الأرز تصحيح سعري مؤقت

وقال الدكتور بسيوني عبد الرازق، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، خلال تصريحات تلفزيونية، إن سوق الأرز يشهد تحركات سعرية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هذه الزيادات تأتي في إطار تصحيح الأسعار وفقًا لآليات السوق، وطبيعة حركة العرض والطلب.

الأرز

وأضاف أن أسعار الأرز تخضع لمتغيرات السوق، مشيرًا إلى أن الزيادة الحالية لا تعني بالضرورة استمرار ارتفاع الأسعار، وإنما يجب النظر إليها في ضوء حركة التداول والتغيرات التي تشهدها الأسواق.

استقرار أسعار الأرز عريض الحبة

وأشار رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية إلى أن الأرز عريض الحبة لم يشهد ارتفاعًا في أسعاره، ولا يزال مستقرًا في الأسواق المصرية، لافتًا إلى وجود اختلافات في حركة الأسعار بين الأنواع والأصناف المتداولة.

الأرز

وشدد على أهمية التمييز بين أصناف الأرز عند متابعة تطورات الأسعار، موضحًا أن استقرار الأرز عريض الحبة يعكس اختلاف حركة الأسعار من صنف إلى آخر، رغم الزيادات التي شهدتها بعض الأنواع خلال الفترة الحالية.

الاكتفاء الذاتي يدعم توافر الأرز في الأسواق

وأكد بسيوني عبد الرازق أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز يمثل عاملًا مهمًا في توفير احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن متابعة حركة الأسعار يجب أن تأخذ في الاعتبار حجم المعروض ومستويات الطلب، إلى جانب طبيعة المنافسة بين الأصناف المختلفة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار السلع الأساسية، خاصة الأرز باعتباره أحد المكونات الرئيسية على مائدة الأسرة المصرية، وسط تطلعات إلى استقرار الأسعار وتوافر المحصول بالكميات التي تلبي احتياجات المستهلكين.