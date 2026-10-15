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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من قش الأرز وقشور البرتقال إلى إنزيمات صناعية..قومي البحوث يستهدف خفض فاتورة الاستيراد

من قش الأرز وقشور البرتقال إلى إنزيمات صناعية..قومي البحوث يستهدف خفض فاتورة الاستيراد
من قش الأرز وقشور البرتقال إلى إنزيمات صناعية..قومي البحوث يستهدف خفض فاتورة الاستيراد
أ ش أ

 أكد محمد إبراهيم الخنيزي، الأستاذ الباحث المساعد بقسم البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية بالمركز القومي للبحوث، أن استغلال المخلفات الزراعية في إنتاج الإنزيمات الصناعية يسهم في تحويل هذه المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة .

وأوضح الخنيزي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن الأبحاث التي أجراها الفريق بالقسم شملت الاستفادة من عدد من المخلفات الزراعية، في مقدمتها قش الأرز وقشور البرتقال والليمون، من خلال تنمية أنواع من الفطريات على هذه المخلفات، واستخلاص إنزيمات متعددة يمكن استخدامها في العديد من التطبيقات الصناعية .

وأشار إلى أن الإنزيمات التي أمكن إنتاجها تشمل البروتيز والزيليليز والأميليز والليباز، موضحا أن هذه الإنزيمات لها تطبيقات واسعة في قطاعات صناعية مختلفة، من بينها الصناعات الغذائية وصناعة مساحيق الغسيل، إلى جانب استخدامات أخرى.

وأضاف أن أهمية هذه الأبحاث تتمثل في الاستفادة من المخلفات الزراعية المتاحة محليًا بدلا من التخلص منها دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، والعمل على تحويلها إلى مواد أولية لإنتاج مركبات وإنزيمات تدخل في صناعات متعددة.

وأكد أن إنتاج هذه الإنزيمات محليا يمكن أن يسهم في خفض تكلفة استيرادها من الخارج، خاصة أن توفيرها يتطلب إنفاق مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن الاستغلال الاقتصادي للمخلفات الزراعية يتيح الاستفادة من الموارد المتاحة، ويدعم التوجه نحو إنتاج بدائل محلية للمنتجات المستوردة.

ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار دور المركز القومي للبحوث في توظيف البحث العلمي والتقنيات الحيوية لإيجاد حلول عملية للاستفادة من الموارد المحلية، وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات ذات مردود اقتصادي، بما يدعم الصناعة الوطنية ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

محمد إبراهيم الخنيزي الأستاذ الباحث المساعد بقسم البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية بالمركز القومي للبحوث استغلال المخلفات الزراعية إنتاج الإنزيمات الصناعية يسهم في تحويل هذه المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية

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