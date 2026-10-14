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مفاجأة بشأن سوق الأرز في مصر.. 30% من المحصول لم يُحصد حتى الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة بشأن سوق الأرز في مصر.. 30% من المحصول لم يُحصد حتى الآن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تتصدر أسعار الأرز اهتمامات المواطنين باعتباره من السلع الغذائية الأساسية، وسط تساؤلات بشأن مدى توافره في الأسواق واحتمالات تأثر أسعاره بحركة الحصاد والتخزين. وفي هذا السياق، أكد بسيوني عبد الرازق، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز في مصر، مشيرًا إلى أن الأسعار مستقرة وفي متناول الجميع، وفقًا لتصريحاته.

الاكتفاء الذاتي يدعم استقرار أسعار الأرز

وأوضح بسيوني عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأرز من السلع الحرة التي تخضع لآليات العرض والطلب، لافتًا إلى أن توافر الإنتاج المحلي يسهم في تلبية احتياجات السوق.

أسعار الأرز

وأشار إلى أن نحو 30% من محصول الأرز لم يُحصد حتى الآن، كما أن بعض المزارعين لم يطرحوا الكميات المتوافرة لديهم للبيع، وهو ما يعكس استمرار مراحل الحصاد والتداول خلال الموسم الحالي.

التخزين التجاري.. آلية لضمان توافر السلعة

وأكد رئيس قسم بحوث الأرز أن التخزين التجاري يُعد ممارسة طبيعية تهدف إلى الاحتفاظ بكميات من المحصول لضمان تدفق السلعة وانتظام توافرها في الأسواق على مدار العام.

أسعار الأرز

وأضاف أنه لم يتم رصد ممارسات احتكارية في سوق الأرز، موضحًا أن التخزين في حد ذاته لا يعني وجود احتكار، ما دام يستهدف تنظيم إتاحة السلعة وتداولها.

مطالب بتعزيز الرقابة على أسواق الأرز

وشدد عبد الرازق على أهمية تفعيل الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، لضمان توافر الأرز في الأسواق ومتابعة حركة تداوله، بما يساعد على الحد من أي ممارسات قد تؤثر على استقرار السوق أو تضر بالمستهلكين.

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