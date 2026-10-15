رئيس بحوث الأرز يعلق على ارتفاع الأسعار: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي والزيادة مؤقتة

أكد الدكتور بسيوني عبد الرازق، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز، مشيرًا إلى أن الزيادة الحالية في الأسعار مؤقتة، وتأتي في إطار تصحيح السعر، في ظل خضوع السلعة لقواعد العرض والطلب.

وقال عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن Mti»، مساء اليوم الخميس، إن سوق الأرز يشهد تحركات سعرية مؤقتة، مؤكدًا ضرورة النظر إلى هذه الزيادات في إطار آليات السوق وطبيعة حركة الأسعار.

وأضاف رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية أن أسعار الأرز تتأثر بقواعد العرض والطلب، موضحًا أن الزيادة الحالية لا تعني بالضرورة استمرار ارتفاع الأسعار، بل تعكس تصحيحًا سعريًا في الأسواق.

وأشار عبد الرازق إلى أن سعر الأرز عريض الحبة لم يشهد ارتفاعًا، ولا يزال مستقرًا في الأسواق المصرية، لافتًا إلى اختلاف حركة الأسعار بين الأنواع والأصناف المتداولة.

وشدد على أهمية التمييز بين الأصناف المختلفة عند متابعة أسعار الأرز، مؤكدًا أن الأرز عريض الحبة حافظ على استقراره، رغم الزيادة التي شهدتها بعض الأسعار خلال الفترة الحالية.