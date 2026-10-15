قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حذّر من إعادتها.. روبيو يطالب عون بمحاسبة المسؤولين عن متفجرات حزب الله
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام كيتارا الأوغندي
وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن قناة جونجلي.. ستوفر لمصر والسودان أضعاف مواردهما المائية
كبرت البنوتة .. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد أبنته مكة
أوباما يهاجم إسرائيل: استوليتم على أراضي الفلسطينيين وتخليتم عن أخلاقكم
برلماني: التنافس الأمريكي الصيني يتيح فرصًا أمام مصر لجذب استثمارات التكنولوجيا ومراكز البيانات
وزير الري الأسبق يحذر من التوسع الزراعي دون حسابات: متر المياه المحلاة المكعب قد يصل إلى دولار
تعقيبًا على نقيب الأطباء.. التعليم العالي: لم يحدث أبدًا أن دخل طالب أدبي كلية طب
تبدأ من 685 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر
القبص على المتهمين باقتحام محل بأسلحة نارية وبيضاء في المنوفية
حادثة نفق المانش.. إصابة 19 شخصا في اصطدام حافلة بقطار شمال فرنسا
هي دي «كلمة السر».. الصحة: علاج فيروس سي انخفض لـ 900 جنيه بدلا من آلاف الدولارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس بحوث الأرز يعلق على ارتفاع الأسعار: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي والزيادة مؤقتة

الأرز
الأرز
محمود زيدان

أكد الدكتور بسيوني عبد الرازق، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز، مشيرًا إلى أن الزيادة الحالية في الأسعار مؤقتة، وتأتي في إطار تصحيح السعر، في ظل خضوع السلعة لقواعد العرض والطلب.

وقال عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن Mti»، مساء اليوم الخميس، إن سوق الأرز يشهد تحركات سعرية مؤقتة، مؤكدًا ضرورة النظر إلى هذه الزيادات في إطار آليات السوق وطبيعة حركة الأسعار.

وأضاف رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية أن أسعار الأرز تتأثر بقواعد العرض والطلب، موضحًا أن الزيادة الحالية لا تعني بالضرورة استمرار ارتفاع الأسعار، بل تعكس تصحيحًا سعريًا في الأسواق.

وأشار عبد الرازق إلى أن سعر الأرز عريض الحبة لم يشهد ارتفاعًا، ولا يزال مستقرًا في الأسواق المصرية، لافتًا إلى اختلاف حركة الأسعار بين الأنواع والأصناف المتداولة.

وشدد على أهمية التمييز بين الأصناف المختلفة عند متابعة أسعار الأرز، مؤكدًا أن الأرز عريض الحبة حافظ على استقراره، رغم الزيادة التي شهدتها بعض الأسعار خلال الفترة الحالية.

الأرز أخبار توك شو بحوث الأرز أخبار وتقارير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

الجفاف

كارثة تضرب إثيوبيا .. نفوق أكثر من 10 آلاف رأس من الماشية بسبب الجفاف

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

ترشيحاتنا

جانب من الفحص

سلامة الغذاء تنهي فحص مستشفى الهلال: الوجبات آمنة تماماً ومتابعة دورية لمستشفيات سوهاج

محافظ المنيا:

محافظ المنيا: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير محافظات الصعيد

اللقاء

محافظ الإسماعيلية يستقبل رؤساء 16فرقة بمهرجان الفنون الشعبية: مصر ستظل واحة للأمن والأمان وحاضنة لثقافات العالم

بالصور

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد