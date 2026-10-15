صلاح حسب الله يكشف أبرز رسائل حديث الرئيس السيسي ومصارحته للمصريين

أكد الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب السابق، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن رسائل مهمة بشأن طبيعة الوضع الراهن، وضرورة مصارحة المواطن المصري بحقيقة التحديات التي تواجه الدولة، وشرح الأوضاع بمنتهى الوضوح والشفافية، بعيدًا عن تجميل الحقائق أو تجاهل تداعيات الظروف الحالية.

وأوضح صلاح حسب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أبرز الرسائل التي توقف عندها في حديث الرئيس، مشيرًا إلى أهمية أن يكون المواطن على دراية بحقيقة الأوضاع والتحديات القائمة، وما تفرضه من ضغوط وتداعيات على مختلف المستويات.

وشدد عضو مجلس النواب السابق على أن المصارحة المباشرة مع المواطنين تمثل عنصرًا أساسيًا في توضيح الصورة الكاملة، خاصة في ظل المتغيرات الراهنة، مؤكدًا ضرورة عرض الحقائق كما هي، بصرف النظر عن أي تبعات، حتى يتمكن المواطن من فهم طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن الحديث عن الأوضاع الحالية يجب أن ينطلق من قراءة واقعية للتحديات، مع توضيح أسبابها وانعكاساتها، وعدم الاكتفاء بعرض جانب واحد من الصورة، بما يعزز وعي المواطنين بما يجري ويتيح لهم فهمًا أعمق للقرارات والسياسات المرتبطة بالمرحلة الراهنة.