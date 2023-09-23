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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

موجة قاسية من الأمطار.. تحولات كبيرة في حالة الطقس مع بداية الخريف

حالة الطقس
حالة الطقس

بدأ اليوم 23 سبتمبر، فصل الخريف رسميا، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، حيث ينتهي فصل الخريف يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، وقالت الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف، هو الفصل الانتقالي، حيث ينتهي حرارة ورطوبة الصيف، ويبدأ حالة من انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، ولهذا حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من زيادة معدلات سقوط الأمطار حال تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة غي السواحل الشمالية.

أمطار غزيرة وثلجية

وشددت الأرصاد الجوية على أنه البلاد تمر بمنخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا، حيث تتهيأ الفرصة لتكوين السحب والعواصف الرعدية، التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية، على هذه المناطق:

  • مناطق متفرقة من شمال مصر.
  • وبعض مناطق سيناء.

حالة الطقس والحرارة المتوقعة اليوم السبت .. فيديو

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كما وحذرت الأرصاد الجوية، من التأثر، بامتداد منخفض السودان الموسمي، والذي يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة ومتوقعة في فصل الخريف هذا العام، على هذه المناطق:

  • جنوب البلاد.
  • محافظة البحر الأحمر.
  • محافظة جنوب سيناء.

وأوضحت أن فرص تشكل السيول تزيد على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

اعتدال درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن مناخ الخريف يتسم دائما بالاعتدال في درجات الحرارة، ولكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام، قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من الفصل، وأيضا تكون الشبورة المائية، التي تكون كثيفة تصل لحد الضباب أحيانًا، وذلك في بعض الأيام من الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة على الطرق القريبة من مسطحات مائية أو مناطق زراعية.

في هذا الصدد، قال الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي، في هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر، تمر باستقرار تام في الأحوال الجوية، مع تحسن في درجات الحرارة على مختلف محافظات الجمهوية، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة خلال فترات الصباح.

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وأكدت غانم، خلال تصريحات إعلامية، أن هذه السحب المنخفضة والمتوسطة، سوف تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس، كما أنها سوف تلطف الأجواء بشكل كبير، ما يقلل الاحساس بنسب الرطوبة، وهو ما يجلعنا نشعر بانخفاض في قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه ومع فترات الظهيرة وشدة الأشعة الشمسية، سوف نشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسوحل الشمالية ومحافظات الصعيد، في ظل الأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

3 ظواهر جوية

أما عن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس السبت، حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيفة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهي كالتالي:

  • شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
  • نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
  • حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
  • حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم السبت

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فهي كالتالي:

  • درجة الحرارة في القاهرة 33 24
  • درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 33 24
  • درجة الحرارة في 6 أكتوبر 34 23
  • درجة الحرارة في بنها 33 24
  • درجة الحرارة في دمنهور 32 24
  • درجة الحرارة في وادى النطرون 34 23
  • درجة الحرارة في كفر الشيخ 32 23
  • درجة الحرارة في المنصورة 33 23
  • درجة الحرارة في الزقازيق 34 24
  • درجة الحرارة في شبين الكوم 34 24
  • درجة الحرارة في طنطا 33 24
  • درجة الحرارة في دمياط 32 25
  • درجة الحرارة في بورسعيد 31 25
  • درجة الحرارة في الإسماعيلية 34 23
  • درجة الحرارة في السويس 34 23
  • درجة الحرارة في العريش 32 24
  • درجة الحرارة في رفح 31 24
  • درجة الحرارة في كاترين 32 16
  • درجة الحرارة في الطور 33 26
  • درجة الحرارة في شرم الشيخ 36 27
  • درجة الحرارة في الإسكندرية 30 22
  • درجة الحرارة في العلمين الجديدة 29 22
  • درجة الحرارة في مطروح 29 20
  • درجة الحرارة في السلوم 31 19
  • درجة الحرارة في الغردقة 37 26
  • درجة الحرارة في سفاجا 37 26
  • درجة الحرارة في مرسى علم 38 27
  • درجة الحرارة في شلاتين 37 27
  • درجة الحرارة في حلايب 33 27
  • درجة الحرارة في الفيوم 34 24
  • درجة الحرارة في بني سويف 34 23
  • درجة الحرارة في المنيا 34 22
  • درجة الحرارة في أسيوط 35 23
  • درجة الحرارة في سوهاج 36 23
  • درجة الحرارة في قنا 39 25
  • درجة الحرارة في الأقصر 38 25
  • درجة الحرارة في أسوان 38 25
  • درجة الحرارة في الوادى الجديد 38 23
  • درجة الحرارة في أبوسمبل 37 25

 

الامطار الخريف الأرصاد الجوية امطار غزيرة درجات الحرارة حالة الطقس

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