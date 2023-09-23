موجة قاسية من الأمطار.. تحولات كبيرة في حالة الطقس مع بداية الخريف

بدأ اليوم 23 سبتمبر، فصل الخريف رسميا، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، حيث ينتهي فصل الخريف يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، وقالت الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف، هو الفصل الانتقالي، حيث ينتهي حرارة ورطوبة الصيف، ويبدأ حالة من انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، ولهذا حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من زيادة معدلات سقوط الأمطار حال تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة غي السواحل الشمالية.

أمطار غزيرة وثلجية

وشددت الأرصاد الجوية على أنه البلاد تمر بمنخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا، حيث تتهيأ الفرصة لتكوين السحب والعواصف الرعدية، التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية، على هذه المناطق:

مناطق متفرقة من شمال مصر.

وبعض مناطق سيناء.

كما وحذرت الأرصاد الجوية، من التأثر، بامتداد منخفض السودان الموسمي، والذي يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة ومتوقعة في فصل الخريف هذا العام، على هذه المناطق:

جنوب البلاد.

محافظة البحر الأحمر.

محافظة جنوب سيناء.

وأوضحت أن فرص تشكل السيول تزيد على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

اعتدال درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن مناخ الخريف يتسم دائما بالاعتدال في درجات الحرارة، ولكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام، قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من الفصل، وأيضا تكون الشبورة المائية، التي تكون كثيفة تصل لحد الضباب أحيانًا، وذلك في بعض الأيام من الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة على الطرق القريبة من مسطحات مائية أو مناطق زراعية.

في هذا الصدد، قال الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي، في هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر، تمر باستقرار تام في الأحوال الجوية، مع تحسن في درجات الحرارة على مختلف محافظات الجمهوية، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة خلال فترات الصباح.

وأكدت غانم، خلال تصريحات إعلامية، أن هذه السحب المنخفضة والمتوسطة، سوف تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس، كما أنها سوف تلطف الأجواء بشكل كبير، ما يقلل الاحساس بنسب الرطوبة، وهو ما يجلعنا نشعر بانخفاض في قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه ومع فترات الظهيرة وشدة الأشعة الشمسية، سوف نشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسوحل الشمالية ومحافظات الصعيد، في ظل الأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

3 ظواهر جوية

أما عن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس السبت، حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيفة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهي كالتالي:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم السبت

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فهي كالتالي: