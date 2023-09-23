عمرو أديب ينفعل علي الهواء.. مفاجأة حول حالة الطقس.. وأرقام صادمة حول الضرائب المستحقة من الزمالك| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

هقول كلام قبيح.. عمرو أديب ينفعل على الهواء

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على جامعة الإخوان الإرهابية، وعلى حلفائها، معبرا عن رفضه بكل قوة من فكرة عودة هذه الجماعة للمشهد السياسي مرة أخرى.

مبلغ ضخم.. مفاجأة مدوية عن حجم أموال الضرائب المستحقة عن الزمالك

فجر عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل عن حجم الأموال المطلوب دفعها لمصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أن هناك تواصل حاليا بين النادي ومصلحة الضرائب في هذا الأمر.

مفتي الجمهورية عن ارتفاع مهر الزواج: شكليات وإرهاق

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القرآن الكريم اهتم كثيرًا بعَقد الزواج، ووصفه بالميثاق الغليظ، وهو ما يؤكِّد أننا أمام عقد من أجلِّ العقود، ويجب الاهتمام به وبكل تفاصيله.

بأثر رجعي للجميع | بشرى من التأمينات بشأن زيادة المعاشات

كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، موعد استحقاق زيادة المعاشات، قائلا: إنه بمجرد صدور تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة الحماية الإجتماعية نظرا للظروف الإقتصادية، حدث تنسيق بين مختلف أجهزة الحكومة، حيث إن تلك التوجيهات تتطلب إصدار قانون من مجلس النواب، وبالفعل يوم الأربعاء الماضي دخل مشروع القانون فى جلسة مجلس الوزراء ووافق عليها وأحاله إلى مجلس النواب.

مصطفى بكري: لو كلنا اشتغلنا بحماس زي الرئيس الحال هيتعدل| فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل ليل نهار بحماس شديد، وحوله مجموعة صغيرة تساعده بنفس الحماس.

برعاية شيكابالا والشناوي.. تفاصيل خناقة شوارع بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

واستكمل، أن حسام عبد المجيد أعرب عن غضبه من استبعاده من مباراة الزمالك وبيراميدز، وترك الملعب، وتم توقيع غرامة مالية 200 ألف جنيه وتهديده بالاستبعاد النهائي من مباريات الزمالك خلال الفترة المقبلة.

منخفض جوي.. الأرصاد تعلن عن تحول مفاجئ في طقس الأسبوع المقبل

وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية»، في تصريحات تليفزيون، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتة إلى أن هذا المنخفض يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة في فترة الصباح الباكر.

مفتى الجمهورية يطالب بمنع الزواج العرفي.. اعرف السبب

وأضاف شوقي علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن دار الإفتاء تلقت أسئلة كثيرة حول بعض الناس الذين يلجئون إلى الزواج العُرفي؛ لرغبتهم في الحصول على المعاش وعدم قطعه.

سامح شكري: مساع حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية

وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري: «هناك رغبة في إزالة الوضع القائم للشعب الفلسطيني، وما يعاني منه من توتر، وأيضا الحكومة الإسرائيلية الحالية، وعدم إقدامها على العملية التفاوضية، ومصر والأردن دائما منخرطتان في القضية الفلسطينية، وتتواصلان مع السلطة الفلسطينية»