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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هقول كلام قبيح.. عمرو أديب ينفعل على الهواء

الاعلامي عمرو أديب
الاعلامي عمرو أديب

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على جامعة الإخوان الإرهابية، وعلى حلفائها، معبرا عن رفضه بكل قوة من فكرة عودة هذه الجماعة للمشهد السياسي مرة أخرى. 

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وقال عمرو أديب، مقدم الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الجمعة: "موضوع الإخوان غير مطروح وأيضا حلفاء الإخوان أيضا موضوع مرفوض، وكل من يخصهم أو حتى يتعلق بهم مرفوض تماما". 
 

تاريخ الإخوان الإرهابية أسود 

وأضاف عمرو أديب: "حاسس انه هيطلع مني كلام قبيح ضد أي حد يقولي متعاطف مع الإخوان.. دي مافيا، ولهم تاريخ أسود ومنيل بنيلة". 
 

وتابع مقدم برنامج الحكاية، أن :" الإخوان عايزين يرجعوا باي طريقة، والإخوان مش مصريين، لا خالص، ودوال جنسية أساسا، وكمان دوال باسبور يعني ليس لهم أي علاقة بمصر ولا بأي بلد". 
 

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