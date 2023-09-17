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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عمرو أديب: الإفراج عن محمد زهران خبر مفرح ويعطى علامات هامة

عمرو اديب
عمرو اديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدكتور ضياء رشوان أكد أنه تم الافراج عن الدكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين والذي ألقى القبض عليه منذ أيام.

وأضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هذه الأخبار مريحة وتعطى علامات هامة للغاية والدكتور محمد زهران الآن في طريقه للمنزل.

أمناء الحوار

وكان أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بارتياح كبير خبر إخلاء سبيل الدكتور محمد زهران أحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، وأنه الآن في طريقه إلى منزله.

وأضاف المنسق العام بآن مجلس الأمناء كان قد تابع عن كثب خلال الفترة الماضية ملابسات القبض على الدكتور زهران، وسعى عبر كل الوسائل والسبل القانونية من أجل إخلاء سلطات التحقيق سبيله، وهو ما تم بالفعل منذ قليل، ويثمن مجلس الأمناء عاليا هذا القرار من تلك السلطات الموقرة، متمنيا للدكتور زهران السلامة والتوفيق.

 

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