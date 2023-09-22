بأثر رجعي للجميع | بشرى من التأمينات بشأن زيادة المعاشات

كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، موعد استحقاق زيادة المعاشات، قائلا: إنه بمجرد صدور تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة الحماية الإجتماعية نظرا للظروف الإقتصادية، حدث تنسيق بين مختلف أجهزة الحكومة، حيث إن تلك التوجيهات تتطلب إصدار قانون من مجلس النواب، وبالفعل يوم الأربعاء الماضي دخل مشروع القانون فى جلسة مجلس الوزراء ووافق عليها وأحاله إلى مجلس النواب.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن مجلس النواب سيقوم بالإجتماع بالأسبوع الأول من شهر أكتوبر، موضحا أن المعاشات تكون عكس المرتبات، أى أنها تصرف أول الشهر، وبالتالي سيأخذ صاحبه معاشه العادي فى شهر أكتوبر.

وتابع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أنه سيتم صرف المنحة لكل الأهالي من أصحاب المعاشات بأثر رجعي من أكتوبر فى شهر نوفمبر، معقبا: “سيأخذ الزيادة فى يوم 1 نوفمبر وحقكم محفوظ، وسيأخذون الزيادة الخاصة بشهر أكتوبر مع هذا الشهر”.