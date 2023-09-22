التأمينات حسمت الأمر.. متى يتم صرف زيادة المعاشات الجديدة؟

متى يتم صرف زيادة المعاشات الجديدة؟ يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد الزيادة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه الأخير.

يذكر أن الرئيس السيسي، قد وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.

كما وجه الرئيس أيضا، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتكون 600 جنية، بدلا من 300 جنية، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

هذا بالإضافة إلى زيادة معاش تكافل وكرامة بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من المعاش بنسبة 15%، ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة في معاش تكافل وكرامة حتى الآن 40% خلال العام الحالي.

تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة

تكلفة المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس السيسي تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، حيث قدرت الزيادة بـ 300 جنيه.

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014، بحسب عوض.

يذكر أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديداً في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيه وحد أقصي 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

متى يتم صرف زيادة المعاش الجديدة؟

وفقا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جمال عوض، فإن الهيئة نسقت مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس النواب الذي سيبدأ دور الانعقاد القادم في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وأضاف جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الرئيس أقر حزمة جديدة يتم صرفها اعتبارا من 1 أكتوبر القادم وسيتم صرف زيادة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه كمنحة استثنائية، موضحا أن صرف الأموال يتطلب قانون وموافقة مجلس النواب.

وتابع: "بمجرد صدور القرار نسقنا مع وزارة المالية وأعددنا مشروع قانون بالحزمة الاجتماعية وتم إحالة القانون لمجلس النواب ومجلس النواب ينعقد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وبالتالى لا نستطيع الصرف بدون قانون وفى شهر 11 سيتم الصرف بأثر رجعى لأن موعد صرف المعاش يكون أول الشهر وليس آخر الشهر".

وبذلك سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافاً إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر، وذلك عقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون.

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاش

يمكن لمستفيدي المعاشات، الاستعلام عن زيادة المعاشات من خلال موقع التأمينات الاجتماعية، الذي أتاح إمكانية الاستعلام عن زيادة المعاشات من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية

2- تسجيل دخول من خلال الرقم القومي وكلمة السر.

3- اختيار خدمة استعراض تطور زيادة المعاشات.