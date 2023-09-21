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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التأمينات: 32 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات والصرف في نوفمبر بأثر رجعي

اللواء جمال عوض رئيس
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة لدعم أصحاب المعاشات، و التي تعكس مدى شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات، كما توجه بالتهنئة للقيادة السياسية 
وأعضاء الحكومة والشعب المصري وبصفة خاصة أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف. 


و أوضح رئيس الهيئة أنه فور صدور توجيهات السيد رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية و من بينها زيادة المنحة اللإستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه إعتباراً من أول أكتوبر القادم ، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الإجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، وتم إحالة مشروع القانون إلي مجلس النواب الذي سيبدأ دور الانعقاد القادم في الأسبوع الأول في شهر أكتوبر وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافاً إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر .


وأشار عوض إلي أن تكلفة المنحة الإستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً و يستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش و مستفيد.


و أكد رئيس الهيئة علي أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014 و قد انعكست بشكل مباشر علي قيمة المعاشات حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفه في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014 .. مشيراً إلي أن آخر زياده للمعاشات كانت منذ 6 أشهر و تحديداً في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيه وحد أقصي 1635 و بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه .

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