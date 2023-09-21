القومية للتأمين الاجتماعي: تدخل الرئيس لإنصاف أصحاب المعاشات جنب الدولة أوضاعا كارثية

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاشات آمنه تماما و 560 مليار جنيه احتياطي الأموال منها.



وأضاف جمال عوض، خلال برنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أنه لولا لم يتدخل الرئيس السيسى برد أموال المعاشات من الخزانة العامة لأصبحت الدولة غير قادرة على صرفها العام الماضى 22022.

أصحاب المعاشات

وأضاف اللواء جمال عوض، أن تدخل الرئيس السيسي لإنصاف أصحاب المعاشات السنوات الماضية جنب الدولة أوضاعا كارثية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه تم إصدار قانون خاص بالمعاشات معمول به من عام 2021 ويوجد فائض 560 مليار جنيه احتياطي أموال المعاشات يتم استثماره، لافتا إلى أن 75% أذون خزانه.