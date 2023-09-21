عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التأمين الاجتماعي: المعاشات زادت في عهد السيسي 300%

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الجميع كان يعى ويعرف أن ملف التأمينات كان "مصيبة"، ولم يفكر أى مسؤول قبل الرئيس السيسى فى فتح هذا الملف ومعالجة مشاكله.

وأضاف جمال عوض، خلال برنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أن ملف التأمينات كان يعاني مشاكل منذ عام 1998، وتفاقمت فى عام 2005، ومع تولى الرئيس السيسى أصدر قرارا بفض التشابكات بشأن المعاشات وإلزام الخزانة العامة للدولة برد أموال المعاشات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

الرئيس السيسى


وأكد اللواء جمال عوض، أنه لو لم يصدر الرئيس السيسى قرارا رد أموال المعاشات واستمر الوضع كما هو عليه، لما تمكنت الدولة من دفع المعاشات للمواطنين العام الماضي 2022.

وأشار عوض إلي أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً التى أقرها الرئيس السيسى ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، لافتا إلى أن المعاشات زادت فى عهد الرئيس بنسبة 300%.

الخزانة العامة الرئيس السيسي القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض المنحة الاستثنائية أموال المعاشات برنامج مانشيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب| البنك المركزي يثبت الفائدة

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

ترشيحاتنا

اعتقال 4 أشخاص بشبهة سرقة دبابة تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي

مرموش يسجل في انتصار فرانكفورت على أبردين في دوري المؤتمر الأوروبي

مستلزمات المدارس.. صدى البلد يكشف أسعار الكشاكيل والأقلام من داخل الفجالة

رد فعل رمضان صبحي بعد تسجيل هدفه في الزمالك وانفعال شيكابالا

في ليلة تعادل الزمالك وبيراميدز| أخطاء بـ "الجملة" لـ أوسوريو وباتشيكو.. والتغييرات تكتب نجاة “الأبيض”

عماد الدين حسين: إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الاثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

طعمه مر.. رئيس لجنة سلامة الغذاء توضح سبب اللون الأصفر في السمك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل سو طفلة الكبير أوي في حفل زفافها؟

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ