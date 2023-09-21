التأمين الاجتماعي: المعاشات زادت في عهد السيسي 300%

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الجميع كان يعى ويعرف أن ملف التأمينات كان "مصيبة"، ولم يفكر أى مسؤول قبل الرئيس السيسى فى فتح هذا الملف ومعالجة مشاكله.

وأضاف جمال عوض، خلال برنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أن ملف التأمينات كان يعاني مشاكل منذ عام 1998، وتفاقمت فى عام 2005، ومع تولى الرئيس السيسى أصدر قرارا بفض التشابكات بشأن المعاشات وإلزام الخزانة العامة للدولة برد أموال المعاشات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

الرئيس السيسى



وأكد اللواء جمال عوض، أنه لو لم يصدر الرئيس السيسى قرارا رد أموال المعاشات واستمر الوضع كما هو عليه، لما تمكنت الدولة من دفع المعاشات للمواطنين العام الماضي 2022.

وأشار عوض إلي أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً التى أقرها الرئيس السيسى ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، لافتا إلى أن المعاشات زادت فى عهد الرئيس بنسبة 300%.