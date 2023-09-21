بعد قرار السيسي.. التأمينات تعلن موعد صرف الزيادات لأصحاب المعاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن قرارات الرئيس السيسي الاجتماعية تأتي في ضوء أنه دائما سباق في الاستشعار بالمواطن المصري وما يعانيه من أعباء في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أمر بمنحة لأصحاب المعاشات بـ 300 جنيه بتكلفة 32 مليار جنيه على الدولة المصرية، وحصل عليها أصحاب المعاشات بالفعل كمنحة استثنائية في شهر نوفمبر الماضي.

التأمينات الاجتماعية تكشف موعد تطبيق الزيادة لأصحاب المعاشات

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن المعاشات تزيد في شهر يوليو من كل عام بنسب متفاوتة وحدها الأقصى 15%، لافتا إلى أن الزيادات الخاصة بأصحاب المعاشات في هذا العام تم تقديم موعدها لتكون في شهر أبريل الماضي بدلا من شهر يوليو، وذلك في ضوء قرار من الرئيس السيسي بتكلفة 55 مليار جنيه، لافتا إلى أن كلا القرارين جاء في 6 أشهر فقط.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن بداية من شهر أكتوبر القادم بعد 6 شهور آخرين، الرئيس السيسي وجه بمضاعفة الحزمة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، لافتا إلى أنه وفق إصدار التوجيه، تم إعداد مشروع قانون بحزمة الحماية الاجتماعية، ودخلت في جلسة مجلس الوزراء بالأمس لإعداد مشروع القانون وتحويله لمجلس النواب.

واستكمل، أن مجلس النواب سينعقد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه لن يستطيع صرف المنحة المضاعفة قبل وجود قانون، ولذلك سيتم صرف المنحة في شهر نوفمبر المقبل بأثر رجعي للمواطنين.

وأردف، أن فض التشابك المالي بين وزارة المالية وبين التأمينات، وإلزام الخزانة العامة برصد أموال التأمينات قرار تاريخي للرئيس السيسي، وهو ما أعطى التأمينات القدرة في مساعدة أصحاب المعاشات في ضوء الظروف الاقتصادية القاسية في الفترة الحالية.

ولفت إلى أن إجمالي ما كان يصرف للدولة المصرية كمعاشات في عام 2013/2014 بلغ 86.5 مليار جنيه في العام الواحد، والعام المالي المنتهي 2022/2023 إجمالي المعاشات التي تم إنفاقها 340 مليار جنيه، وهو ما يدل على اهتمام القيادة السياسية بأصحاب المعاشات.