موعد صرف العلاوة لأصحاب المعاشات .. التأمينات توضح

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن تفاصيل العلاوة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لأصحاب المعاشات.

وأوضح عوض في مقابلة مع برنامج "المصري أفندي" على قناة "المحور"، أن في نوفمبر 2022، قرر الرئيس تقديم منحة استثنائية دائمة بقيمة 300 جنيه لكل صاحب معاش، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أنه في نوفمبر 2023، تمت الموافقة على زيادة معاشات أصحاب المعاشات بنسبة 15% من إجمالي المعاش، بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا، وتم صرف هذه الزيادة في أبريل الماضي.

ومضى في الحديث، مشيرًا إلى أن الرئيس قرر زيادة العلاوة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وسيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 أكتوبر، بشرط صدور تشريع من مجلس النواب ليتمكنوا من الصرف.

وأوضح أن هذه الزيادة ستكون مبلغًا مقطوعًا، حيث سيحصل كل صاحب معاش على زيادة قدرها 300 جنيه، على سبيل المثال من يتلقى معاشًا أساسيًا بقيمة 2000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 2600 جنيه، وسيتم صرف الزيادة بأثر رجعي اعتبارًا من شهر أكتوبر، ولكن بداية الصرف ستكون في نوفمبر.