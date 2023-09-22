عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موعد صرف العلاوة لأصحاب المعاشات .. التأمينات توضح

صدى البلد

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن تفاصيل العلاوة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لأصحاب المعاشات.

وأوضح عوض في مقابلة مع برنامج "المصري أفندي" على قناة "المحور"، أن في نوفمبر 2022، قرر الرئيس تقديم منحة استثنائية دائمة بقيمة 300 جنيه لكل صاحب معاش، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أنه في نوفمبر 2023، تمت الموافقة على زيادة معاشات أصحاب المعاشات بنسبة 15% من إجمالي المعاش، بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا، وتم صرف هذه الزيادة في أبريل الماضي.

ومضى في الحديث، مشيرًا إلى أن الرئيس قرر زيادة العلاوة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وسيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 أكتوبر، بشرط صدور تشريع من مجلس النواب ليتمكنوا من الصرف.

وأوضح أن هذه الزيادة ستكون مبلغًا مقطوعًا، حيث سيحصل كل صاحب معاش على زيادة قدرها 300 جنيه، على سبيل المثال من يتلقى معاشًا أساسيًا بقيمة 2000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 2600 جنيه، وسيتم صرف الزيادة بأثر رجعي اعتبارًا من شهر أكتوبر، ولكن بداية الصرف ستكون في نوفمبر.

الهيئة القومية للتأمينات أصحاب المعاشات الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية برنامج المصري أفندي جمال عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

ترشيحاتنا

لهذا السبب|«السكك الحديدية» تكشف موعد إيقاف تشغيل قطارات «القاهرة - مرسى مطروح» والعكس

وزير الخارجية السعودي: القضايا العربية تشكل نصيبا بارزا من المسائل المطروحة في مجلس الأمن

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. عبر هذا الرابط

تختار مين .. كيا اكسيد ولا سوزوكي فرونكس 2024

عقوبة مالية للمتخلفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية..اعرف قدرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تنشر صورًا بنفس فستان هيفاء وهبي وتثير الجدل على الفيسبوك|شاهد

رواد السوشيال ميديا يثيرون الجدل بصور مرعبة لأمواج تبتلع مباني درنة.. ما القصة؟

هاني الناظر يكشف سر مؤامرة بالسوشيال ميديا وتأثيرها على الجسم

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ