مفتى الجمهورية يطالب بمنع الزواج العرفي.. اعرف السبب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية إأن مبررات الزواج العُرفي ليست مقنعة، وقد تؤدي إلى محرم، معقبا: "مفاسده أكثر من مصالحه.. وينبغي أن يُمنع".

وأضاف شوقي علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن دار الإفتاء تلقت أسئلة كثيرة حول بعض الناس الذين يلجئون إلى الزواج العُرفي؛ لرغبتهم في الحصول على المعاش وعدم قطعه.

الزواج العرفي

وأكد المفتي أن الزواج العرفي يعد تحايلًا على القانون بعدم توثيق الزواج، وهذا يعدُّ من باب المال الحرام والاحتيال.

وبشأن توثيق الطلاق، شدد شوقي علام على ضرورة توثيقه؛ لأنه يعتبر ضمانة للزوجين.